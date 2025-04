Oscar Piastri (McLaren) vence GP do Bahrein de F1; Bortoleto é 19º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu neste domingo (13) um emocionante Grande Prêmio do Bahrein, a quarta etapa das 24 da temporada de Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, manteve a liderança do Mundial ao terminar a prova em terceiro lugar.

“Foi um fim de semana incrível. Com a classificação de ontem, terminamos o trabalho hoje, e nunca poderei agradecer o suficiente à minha equipe por me dar este carro incrível”, comemorou Piastri.

O também britânico George Russell (Mercedes) terminou em segundo entre os dois carros laranja.

O monegasco Charles Leclerc acreditou que poderia dar à Ferrari seu primeiro pódio na temporada, mas foi ultrapassado por Norris faltando cinco voltas para o fim da corrida.

Depois do monótono Grande Prêmio do Japão em Suzuka no último domingo, a corrida noturna no circuito de Sakhir, pista localizada entre as dunas do deserto do Bahrein, ofereceu um verdadeiro espetáculo.

– Da pole à bandeira quadriculada –

A largada foi determinante: Piastri, que havia conquistado a pole position no dia anterior, assumiu a liderança na primeira curva. Ele então controlou a corrida do início ao fim, perdendo a liderança apenas por alguns momentos durante as trocas de pneus.

George Russell, que havia largado da segunda fila, ultrapassou Charles Leclerc e imediatamente se colocou na caça ao líder. Ele também manteve sua posição até o final das 57 voltas.

“Tive dificuldade para manter Lando atrás de mim. Se houvesse mais uma volta, acho que ele teria me ultrapassado”, disse o piloto britânico da Mercedes. “Para nós, este é o nosso terceiro pódio em quatro corridas. É fantástico e nos dá confiança para o futuro”.

Norris, apenas o sexto na classificação, teve uma largada espetacular e ganhou três posições antes mesmo da segunda curva.

O perdedor na largada foi Leclerc, que iniciou a corrida na primeira fila e rapidamente caiu para a quarta posição.

Se por um lado os dois primeiros não foram ultrapassados na pista, a briga pelo pódio foi acirrada. Com um conjunto de pneus mais novos, Leclerc ultrapassou Norris na 25ª volta e acreditava que finalmente iria conquistar o pódio que a Scuderia buscava desde o início da temporada.

Mas Norris, cuja McLaren é superior à Ferrari, retomou a posição a cinco voltas do final.

Atrás dele vieram dois campeões mundiais, o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen, quinto e sexto, respectivamente.

Em sétimo, o francês Pierre Gasly deu à Alpine seus primeiros pontos na temporada. A equipe francesa era a única, após três corridas, que ainda não havia pontuado.

– Bortoleto termina em 19º –

Seu compatriota Estéban Ocon (Haas), o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o britânico Oliver Bearman (também da Haas) completaram o Top 10.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) ficou longe dos pontos, em 16º, e seu compatriota Carlos Sainz se saiu ainda pior, tendo que abandonar com sua Williams.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o último dos 19 pilotos a terminarem a corrida.

Após quatro corridas e antes do Grande Prêmio da Arábia Saudita no próximo fim de semana, Norris mantém a liderança do campeonato com 77 pontos, três a mais que Piastri, enquanto Verstappen tem 69 e é ameaçado por Russell, quarto colocado com 63 pontos.

No Mundial de Construtores, a McLaren amplia a vantagem sobre a Mercedes (151 pontos contra 93), enquanto a Red Bull tem 71 e a Ferrari 57.

— Classificação do GP do Bahrein de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 308,238 km em 1h 35:39.435

2. George Russell (GBR/Mercedes) à 15.499

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 16.273

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 19.679

5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) à 27.993

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull) à 34.395

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) à 36.002

8. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) à 44.244

9. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) à 45.061

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) à 47.594

11. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) à 48.016

12. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) à 48.839

13. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) à 57.806

14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) à 53.472

15. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) à 56.314

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) à 1:00.340

17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) à 1:04.435

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) à 1:05.489

19. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) à 1:06.872

Melhor volta da corrida: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35.140 na 57ª volta (média: 204,785 km/h)

Abandono:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes): problema mecânico na 51ª volta

— Mundial de Pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 77 pontos

2. Oscar Piastri (AUS) 74

3. Max Verstappen (HOL) 69

4. George Russell (GBR) 63

5. Charles Leclerc (MON) 32

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 30

7. Lewis Hamilton (GBR) 25

8. Alexander Albon (THA) 18

9. Estéban Ocon (FRA) 14

10. Lance Stroll (CAN) 10

11. Pierre Gasly (FRA) 6

12. Nico Hülkenberg (ALE) 6

13. Oliver Bearman (GBR) 6

14. Yuki Tsunoda (JPN) 5

15. Isack Hadjar (FRA) 4

16. Carlos Sainz Jr (ESP) 1

17. Fernando Alonso (ESP) 0

18. Jack Doohan (AUS) 0

19. Liam Lawson (NZL) 0

20. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

— Mundial de Construtores:

1. McLaren-Mercedes 151 pontos

2. Mercedes 93

3. Red Bull 71

4. Ferrari 57

5. Haas-Ferrari 20

6. Williams-Mercedes 19

7. Aston Martin-Mercedes 10

8. Racing Bulls-Red Bull 7

9. Alpine-Renault 6

10. Sauber-Ferrari 6

./bds/alh/cpb/pm/mcd/aam