Oscar Piastri (McLaren) vence GP de Miami de Fórmula 1; Bortoleto abandona

O australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami neste domingo (4), ampliando sua liderança no Mundial de Pilotos.

Piastri, que largou em quarto lugar, fechou a prova com uma confortável vantagem de 4,6 segundos sobre seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, que terminou em segundo lugar.

Outro piloto britânico, George Russell (Mercedes), completou o pódio, 37 segundos atrás do vencedor.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) teve um problema mecânico na 32ª volta e abandonou a prova.

Piastri comemorou sua quarta vitória na temporada, as últimas três consecutivas, enquanto o atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em um decepcionante quarto lugar.

A corrida, a sexta das 24 do calendário de Fórmula 1 de 2025, foi realizada sob a ameaça de uma tempestade no circuito, localizado perto do Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins.

Verstappen, atual tetracampeão mundial, largou na pole position, mas já havia sucumbido à velocidade de seus rivais da McLaren antes das primeiras 20 voltas.

Nas quatro edições desta corrida, nenhum piloto que tenha obtido a pole position conquistou a vitória.

‘Mad Max’, vencedor em Miami em 2022 e 2023, não conseguiu quebrar essa maldição em um Grande Prêmio ao qual chegou em cima da hora devido ao nascimento de sua primeira filha.

Piastri, que dominou a corrida com mão de ferro desde a volta 14, mantém sua sequência de vitórias após os sucessos de abril no Bahrein e na Arábia Saudita, onde assumiu a liderança do Mundial de Pilotos pela primeira vez em sua carreira.

— Classificação do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 308,326 km em 1h 28:51.587

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 4.630

3. George Russell (GBR/Mercedes) a 37.644

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 39.956

5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 48.067

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 55.502

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 57.036

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1:00.186

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:00.577

10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:14.434

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:14.602

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:22.006

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:30.445

14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

Melhor volta na corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.746 na 37ª volta (média: 217,093 km/h)

Abandonos:

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault): acidente na 1ª volta

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecânico na 29ª volta

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari): problema mecânico na 32ª volta

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull): problema mecânico na 38ª volta

Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 131 pts

2. Lando Norris (GBR) 115

3. Max Verstappen (HOL) 99

4. George Russell (GBR) 93

5. Charles Leclerc (MON) 53

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 48

7. Lewis Hamilton (GBR) 41

8. Alexander Albon (TAI) 30

9. Esteban Ocon (FRA) 14

10. Lance Stroll (CAN) 14

11. Yuki Tsunoda (JPN) 9

12. Pierre Gasly (FRA) 7

13. Carlos Sainz Jr (ESP) 7

14. Nico Hülkenberg (ALE) 6

15. Oliver Bearman (GBR) 6

16. Isack Hadjar (FRA) 5

17. Fernando Alonso (ESP) 0

18. Liam Lawson (NZL) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 246 pts

2. Mercedes 141

3. Red Bull 105

4. Ferrari 94

5. Williams-Mercedes 37

6. Haas-Ferrari 20

7. Aston Martin-Mercedes 14

8. Racing Bulls-Red Bull 8

9. Alpine-Renault 7

10. Sauber-Ferrari 6

