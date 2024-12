Oscar festeja volta ao São Paulo e fala em ‘conquistar grandes coisas’ no clube

O meia Oscar celebrou o acerto com o São Paulo nesta terça-feira. O jogador foi anunciado oficialmente como reforço do clube tricolor nesta véspera de Natal. O atleta foi revelado pelo clube paulista e retorna à equipe depois de 14 anos. O meia estava no Shanghai Port, da China, e aceitou voltar ao futebol brasileiro.

“Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos”, disse Oscar ao site oficial do São Paulo.

O presidente Julio Casares fez muitos elogios ao novo reforço. O mandatário do São Paulo revelou que já conversava com Oscar sobre um possível retorno há meses.

“Oscar é um jogador que dispensa comentários. Tem uma qualidade técnica difícil de se encontrar no mercado. Eu me empenhei pessoalmente nesta negociação, pois já conversava com ele há mais de seis meses sobre essa possibilidade. Vamos trabalhar para termos um 2025 com grandes resultados”, afirmou Julio Casares.

Na carreira, além de São Paulo e Shangai Port, Oscar também tem passagens pelo Internacional e pelo Chelsea, da Inglaterra. O atleta ainda vestiu a camisa da seleção brasileira e foi titular na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.