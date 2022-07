Oscar e Vitinho em pauta: Marcos Braz atualiza situação do Flamengo no mercado Flamengo também vive a expectativa de ganhar dupla estrangeira para reforçar o elenco







Marcos Braz, Vice de Futebol do Flamengo, confirmou que o Rubro-Negro possui um acordo com o meia Oscar, segundo informou o jornalista Venê Casagrande. O dirigente foi sucinto ao falar sobre o caso e disse que o próximo passo é encontrar um meio termo com o clube chinês.

– Falta a liberação (do Shanghai Port-CHI). Com o jogador não temos problema – disse Braz, após o empate entre Flamengo e Athletico pela Copa do Brasil, no Maracanã.

O dirigente rubro-negro também comentou sobre uma possível saída de Vitinho nesta janela de transferências. O Flamengo chegou a receber uma proposta pelo atleta, mas que não foi aceita.

– Não serve para o Flamengo (a oferta). A gente acredita que o jogador ainda tenha mercado para mais.

Reforços à caminho



Além da possibilidade da chegada de Oscar, o Flamengo pode ganhar dois reforços nos próximos dias. Segundo o jornalista Eric Faria, da “Rede Globo”, o chileno Erick Pulgar, que atualmente defende a Fiorentina, está próximo de um acerto com o Rubro-Negro.

Outro estrangeiro que pode pintar é o uruguaio Guillermo Varela. O lateral criou polêmica na Rússia ao acionar a cláusula da Fifa e ‘forçar’ uma saída do Dínamo de Moscou. Varella é esperado ainda nesta semana para passar por exames e assinar contrato.

