Oscar de Melhor Filme Internacional não vai pra casa de Walter Salles; entenda

Apesar de vencer o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional , o diretor Walter Salles não vai levar a estatueta para sua casa. Tradicionalmente, o troféu da categoria fica sob responsabilidade do país, já que seria um prêmio nacional.

Até 2014, o diretor dos filmes premiados sequer tinha seu nome inscrito na estatueta. Desde então, no entanto, a direção passou a ser citada e reconhecida, mas o prêmio segue destinado ao país.

Outra regra relacionada na categoria diz que apenas um filme de cada país pode ser inscrito no ano. No Brasil, a responsável por selecionar a produção para a inscrição é a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA), organização profissional fundada em 2002, responsável também pelo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

A IstoÉ questionou a ABCAA e a Ancine sobre qual será o destino da estatueta, porém ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada caso haja manifestação dos órgãos responsáveis.

O Oscar brasileiro

‘Ainda Estou Aqui’ venceu o Oscar de melhor filme internacional neste domingo, 2. No discurso de agradecimento, o diretor Walter Salles dedicou a estatueta a Eunice Paiva, advogada brasileira que o filme retrata, e a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, atrizes que a interpretam.

‘Ainda Estou Aqui’ retrata a história da família Paiva e seu desolamento pela perda de Rubens Paiva, ex-deputado que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar brasileira em 1971. Tem como foco a luta de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) para criar seus cinco filhos sem o pai e, ao mesmo tempo, mover esforços para que o assassinato do marido não fosse esquecido.

A produção arrecadou R$ 104.734.417,09 em vendas de ingressos no Brasil, segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), e foi projetada na temporada de premiações com uma inesperada vitória de Fernanda no Globo de Ouro, em 6 de janeiro.