Oscar abre votação popular para Melhor Filme e sorteio para público aparecer em vídeo

A Academia de Cinema do Oscar abriu um sorteio para que o público defenda o seu filme favorito e vote em quem deve ganhar o prêmio. As pessoas podem também aparecer em um vídeo que vai ser exibido durante a 97ª cerimônia de premiação, que será realizada na noite de 2 de março.

Para participar da campanha, a pessoa que quer votar precisa acessar o site do prêmio, preencher seu nome, o seu endereço e escolher um dos longas indicados à categoria de Melhor Filme. Até 20 participantes sorteados vão ser escolhidos para enviar um vídeo defendendo o seu favorito.

Os brasileiros podem até votar por meio do site do Oscar, mas não vão poder participar do sorteio, já que as regras dizem que os inscritos precisam ser residentes legais nos Estados Unidos e maiores de 18 anos.

Além disso, os filmes escolhidos pelo público não vão afetar a votação que escolherá o vencedor da maior categoria da noite. Aqueles que vão dar a palavra final sobre quem vence o prêmio de Melhor Filme são os membros votantes da própria Academia.