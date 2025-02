Oscar 2025: saiba quem são os brasileiros que votam no prêmio da Academia

Falta pouco! Os eleitores do Oscar, que acontecerá no dia 2 de março, têm até o dia 18 de fevereiro para escolher os melhores filmes e atuações do ano. Entre os indicados deste ano, estão ‘Ainda Estou Aqui’, que concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, e Fernanda Torres, indicada ao prêmio de Melhor Atriz.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável por selecionar os indicados e premiar os melhores do cinema, conta com diversos profissionais do Brasil que têm direito ao voto.

Foto: Divulgação

Os indicados e vencedores do Oscar são escolhidos pelos membros da Academia, que conta com mais de 10.000 profissionais da indústria, sendo aproximadamente 9.905, segundo dados de 2024, habilitados a votar. Esse aumento reflete um crescimento em comparação com o número de membros votantes de dez anos atrás, sendo, em grande parte, resultado das ações da Academia para incluir mais mulheres, pessoas negras e cineastas de várias regiões do mundo.

Como se tornar membro da Academia?

Uma pessoa indicada ao Oscar se torna automaticamente membro da Academia, pois, ao ser indicada ou vencedora, ela passa a fazer parte da instituição. A Academia organiza seus grupos de votação como “exclusivos para profissionais do cinema envolvidos na produção de filmes lançados nos cinemas” e distribui seus membros em 17 categorias.

Além das categorias mais tradicionais, como a de diretores, a Academia conta com grupos para diretores de elenco, executivos, produtores e profissionais de marketing e relações públicas, totalizando 17 grupos. As categorias de atuação são decididas pelo maior grupo, composto por mais de 1.300 membros.

Os brasileiros votantes no Oscar