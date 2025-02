Oscar 2025: saiba onde ouvir os indicados nas categorias musicais

A 97ª edição do Oscar, que acontece no próximo domingo, 2, nos Estados Unidos, além de reconhecer as principais atuações, celebra as melhores canções presentes nos filmes indicados. Entre as categorias musicais, serão premiados os vencedores de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção Original, nas quais aparecem longas como Wicked, Emilia Pérez, Conclave e O Brutalista.

A Academia disponibilizou uma playlist no Spotify com todos os indicados nas categorias. Ao todo, foram disponibilizadas 153 faixas, com cerca de sete horas de reprodução.

Na última edição, que ocorreu em março de 2024, a cantora Billie Eilish, 23, levou a estatueta de Melhor Canção Original por “What Was I Made For?”, da trilha sonora de Barbie, e se tornou a pessoa mais jovem da história da premiação a ganhar dois Oscars.

Confira os indicados ao Oscar nas categorias musicais do prêmio!

Melhor Trilha Sonora Original

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Canção Original