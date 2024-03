Oscar 2024: ‘Zona de Interesse’ é o Melhor Filme Internacional; longa é baseado em fatos reais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 21:50 Para compartilhar:

Zona de Interesse venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional na noite deste domingo, 10. Escrito e dirigido por Jonathan Glazer, o filme é baseado no livro inspirado em fatos reais de mesmo nome publicado por Martin Amis – o escritor morreu no dia seguinte da exibição do longa em Cannes, no ano passado.

O filme representou o Reino Unido na disputa, apesar de ser falado em alemão e polonês. A vitória era esperada, uma vez que seu potencial principal concorrente, Anatomia de Uma Queda, indicado a melhor filme no geral, não foi o escolhido por seu país para a categoria de filmes estrangeiros. Clique aqui para ler uma crítica de Zona de Interesse.

Em seu discurso, Jonathan Glazer disse: “Todas as nossas escolhas foram feitas para refletir e nos confrontar no presente, não para dizer ‘vejam o que eles fizeram naquela época’, mas sim ‘vejam o que fazemos agora’. Nosso filme mostra onde a desumanização leva ao pior, e isso moldou todo o nosso passado e presente”.

Ele continuou: “Neste momento, estamos aqui como homens que refutam seu judaísmo e o fato de o Holocausto ter sido sequestrado por uma ocupação que gerou conflitos para tantas pessoas inocentes. Sejam as vítimas do dia 7 de outubro em Israel ou do ataque contínuo a Gaza, todas as vítimas dessa dupla humanização. Como podemos resistir?”.

Zona de Interesse é baseado em fatos reais

Na mesa posta no jantar, em uma bela casa de campo no sul da Polônia dos anos 1940, uma família alemã se reúne. O jardim da propriedade se assemelha ao cenário de um filme da Era de Ouro de Hollywood, se não fosse um detalhe macabro: a casa divide muros com Auschwitz, maior campo de concentração nazista onde milhares de judeus foram exterminados.

Lá, vive um influente oficial nazista, Rudolf Höss, sua mulher e seus dois filhos. Esse é o mote de Zona de Interesse. A história é uma adaptação do livro homônimo de Martin Amis (1949-2023), que retrata a “intimidade” da vida familiar do homem escolhido por Hitler para comandar Auschwitz.

Os candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024

Io Capitano (Itália)

Perfect Days (Japão)

A Sociedade da Neve (Espanha)

The Teacher’s Lounge (Alemanha)

Zona de Interesse (Reino Unido) (vencedor)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias