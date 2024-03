Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/03/2024 - 12:40 Para compartilhar:

A 96ª edição do Oscar, a mais prestigiada premiação do cinema mundial, ocorre neste domingo, 10. No Brasil, a transmissão ao vivo será transmitida a partir das 19h na TNT e na Max, antiga HBO Max.

Ana Furtado foi convidada para apresentar a transmissão da cerimônia de premiação do Oscar. Esta será a terceira cerimônia de premiação que ela apresentará neste ano pela TNT.

Além disso, a jornalista especializada em séries e filmes, Aline Diniz, e a premiada atriz Andréia Horta, acompanharão Ana durante o evento, ao lado de Caroline Ribeiro, diretamente de Los Angeles, proporcionando acesso exclusivo às celebridades no tapete vermelho.

Quais filmes têm mais indicações ao Oscar?

Oppenheimer, com 13 indicações;

Pobres Criaturas, com 11 indicações;

Assassinos da Lua das Flores, com 10 indicações;

Barbie, com 8 indicações;

Maestro, com 7 indicações;

Anatomia de Uma Queda, com 5 indicações;

Zona de Interesse, com 5 indicações;

American Fiction, com 5 indicações.

Veja a lista de todos os indicados ao Oscar abaixo

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Direção

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Ator

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por American Fiction

Melhor Atriz

Annette Bening, por NYAD

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, por Maestro

Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown, por American Fiction

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr, por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Jodie Foster, por NYAD

Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

David Hemingson, por Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

Celine Song, por Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson, por American Fiction

Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Animação

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Internacional

Io Capitano (Itália)

Perfect Days (Japão)

A Sociedade da Neve (Espanha)

The Teacher’s Lounge (Alemanha)

Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Melhor Documentário em curta-metragem

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Melhor curta-metragem





The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

A Incrível História de Henry Sugar

Melhor Curta de Animação

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! (inspirado pela música de John e Yoko)

Melhor Trilha Sonora

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

The Fire Inside, de Flamin’ Hot

I’m Just Ken, de Barbie

It Never Went Away, de American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores

What Was I Made For?, de Barbie

Melhor Som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Oppenheimer

Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Maquiagem e Cabelo

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Edição

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Napoleão

