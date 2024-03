Oscar 2024: In Memoriam destaca Navalny e lembra de Tina Turner e Matthew Perry

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 7:55 Para compartilhar:

O tradicional “in memoriam” do Oscar começou diferente em 2024. A Academia decidiu exibir um trecho do documentário Navalny, em que o principal opositor do presidente da Rússia Vladimir Putin, morto este ano, fala sobre a possibilidade de morrer. O filme venceu a categoria de Melhor Documentário em 2023.

“Eu tenho algo bem óbvio para dizer. Vocês não têm autorização para desistir. Se eles decidem me matar, isso significa que nós somos incrivelmente fortes. A única coisa necessária para o triunfo do mal é boas pessoas não fazerem nada”, diz Navalny em russo na gravação.

Enquanto bailarinos dançavam no palco, os outros homenageados da noite eram mostrados no telão. Alguns dos quais com falas selecionadas de produções em que participaram. Tudo ao som de Con te Partiro – ou Time to Say Goodbye – com Andrea Bocelli e o filho Matteo cantando ao vivo.

Entre os destaques da noite deste domingo, 10, a cantora e atriz Tina Turner, o ator Matthew Perry – conhecido principalmente pela série Friends – e o ator Michael Gambon, querido pelos fãs de Harry Potter por interpretar Alvo Dumbledore.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias