Oscar 2020: Kylie Jenner conta que passou sufoco com vestido

Realizado na noite de domingo, 9, o Oscar 2020 foi um show de visuais dos mais diversos tipos. Com peças de luxo, teve quem ousou em looks mais chamativos e quem preferiu estilos mais minimalistas. Agora, será que os artistas estavam confortáveis com o que vestiam?

Em seu Instagram, Kylie Jenner afirmou que mal conseguia sentar com vestido da grife Ralph & Russo, que usou durante a cerimônia.

“Eu não conseguia sentar usando isso, mas valeu a pena”, disse ela, compartilhando uma foto em que aparece apoiada com o quadril de lado.

Kim Kardashian comentou a publicação dizendo que o traje de Kylie Jenner é um de seus favoritos. “Tão limpo e bonito”, escreveu.

Vale lembrar que Kim também já passou sufoco com um vestido apertado durante o Met Gala, em maio de 2019. Na época, a empresária revelou à Vogue americana que precisou da ajuda de três pessoas para vesti-lo e não conseguia sentar.