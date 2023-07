Osasuna recorrerá no TAS contra exclusão da Liga Conferência

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2023 - 14:46 Compartilhe

O Osasuna anunciou, nesta terça-feira (4), que irá recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) da decisão da Uefa de deixá-lo de fora da Liga Conferência, como consequência da condenação de ex-diretores do clube por manipulação de resultados há quase uma década.

“O clube recorrerá no TAS da decisão da Uefa, uma grave violação de seus direitos”, informou o Osasuna em comunicado.

O Osasuna afirmou que os membros do Comitê de Apelação da Uefa “não levaram em conta as alegações apresentadas” pelo clube “e reafirmaram a decisão inicial dos inspetores do Comitê de Controle, Ética e Disciplina”.

O Comitê de Apelação irá informar nos próximos dias ao clube os motivos pelos quais foi excluído da terceira maior competição continental.

O Osasuna “não concorda em absoluto com o critério da Uefa, nem com a investigação do caso, e lamenta a mensagem errônea que a Uefa envia ao mundo do futebol punindo quem denuncia a corrupção e a persegue judicialmente”.

No dia 23 de junho, o Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa tinha declarado em um relatório “‘inelegibilidade’ do clube para participar da Liga Conferência 2023-2024”, informou o Osasuna então.

O motivo desta recomendação é a sentença do Tribunal Supremo da Espanha que condenou vários ex-dirigentes do clube por manipulação de resultados em jogos na temporada 2013-2014.

O Osasuna alegou então que a Uefa não levou em conta que os atuais diretores do clube são os que denunciaram e “deram início ao procedimento judicial para recuperar o dinheiro subtraído ilicitamente dos cofres da entidade e restaurar sua reputação”.

O clube conseguiu a classificação para a Liga Conferência após acabar o Campeonato Espanhol na sétima posição.

