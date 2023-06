Osasuna denuncia que UEFA quer impedir equipe de participar da Liga Conferência

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 16:38 Compartilhe

O Osasuna denunciou através de um comunicado publicado nesta sexta-feira (23) que recebeu um relatório da Uefa que declara a “inelegibilidade” da equipe para participar da Liga Conferência da próxima temporada, em consequência da condenação de ex-diretores do clube há quase uma década.

“O Osasuna teve conhecimento das condições do relatório elaborado pelos inspetores do Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa. Em tal documento, os inspetores declaram a ‘inelegibilidade’ do clube para participar da Liga Conferência 2023/2024, negando o direito conquistado de forma justa dentro de campo de participar de competições europeias”, diz a nota do clube espanhol.

O motivo desta recomendação é a sentença do Supremo Tribunal da Espanha que condena vários ex-dirigentes do Osasuna por manipulação de resultados na temporada 2013/2014.

“A Uefa não quis levar em consideração que foram os próprios tribunais espanhóis que declararam, literalmente, que o Osasuna foi vítima de desvio de verbas realizado por alguns de seus ex-diretores”, acrescenta o comunicado.

O clube ressalta que, com esta decisão, a Uefa pune a atual gestão, que “justamente abriu um processo judicial para recuperar o dinheiro subtraído ilicitamente dos cofres da entidade e restaurar sua credibilidade”.

O Osasuna conseguiu a classificação para a Liga Conferência ao terminar o Campeonato Espanhol da temporada passada na sétima posição.

