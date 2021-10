Osasuna cede empate para o Granada na abertura do Espanhol

O Osasuna assumiu provisoriamente a segunda posição do Campeonato Espanhol ao ficar no empate por 1 a 1 com o Granada (17º), nesta sexta-feira, na partida que abriu a 10ª rodada da competição.

Jogando em casa, o Osasuna abriu o plcar com o argentino Chimy Ávila (aos 45 minutos), enquanto Ángel Montoro igualou para o Granada aos 90 minutos.

A rodada do Espanhol segue no fim de semana, com o destaque para o clássico entre o Barcelona (7º) e o Real Madrid (3º), equanto a líder Real Sociedad encara o Atlético de Madri (5º).

— Jogos e resultados da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (pelo horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Osasuna – Granada 1 – 1

– Sábado:

(09h00) Valencia – Mallorca

(11h15) Cádiz – Alavés

(13h30) Elche – Espanyol

(16h00) Athletic – Villarreal

– Domingo:

(09h00) Sevilla – Levante







(11h15) Barcelona – Real Madrid

(13h30) Betis – Rayo

(16h00) Atlético de Madrid – Real Sociedad

– Segunda-feira:

(16h00) Getafe – Celta

Classificação: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Sociedad 20 9 6 2 1 12 7 5

2. Osasuna 18 10 5 3 2 14 13 1

3. Real Madrid 17 8 5 2 1 22 10 12

4. Sevilla 17 8 5 2 1 11 3 8

5. Atlético de Madrid 17 8 5 2 1 11 6 5

6. Rayo 16 9 5 1 3 15 9 6

7. Barcelona 15 8 4 3 1 14 8 6

8. Betis 15 9 4 3 2 12 9 3

9. Athletic 13 8 3 4 1 7 4 3

10. Valencia 12 9 3 3 3 13 11 2

11. Espanyol 12 9 3 3 3 8 8 0

12. Villarreal 11 8 2 5 1 9 5 4

13. Mallorca 11 9 3 2 4 7 13 -6

14. Elche 9 9 2 3 4 6 10 -4

15. Celta 7 9 2 1 6 7 12 -5

16. Cádiz 7 9 1 4 4 7 13 -6

. Granada 7 9 1 4 4 7 13 -6

18. Levante 5 9 0 5 4 6 13 -7

19. Alavés 3 8 1 0 7 2 13 -11

20. Getafe 2 9 0 2 7 3 13 -10

