Osasco Audax anuncia parceria e revela fornecedor esportivo para nova temporada

O Grêmio Osasco Audax estreia na segunda divisão estadual diante do tradicional time do Juventus, da Mooca. Para época de 2021, a equipe também se reforça com novidades fora dos gramados.

O clube anunciou nessa semana a parceria com a Alluri Sports, que será o novo fornecedor de material esportivo do time. Ou seja, irá produzir camisas de jogo, treino, viagem e outras novidades. A gerente de marketing do Osasco Audax, Ingrid Mantovani, celebrou o anúncio.

– Para nós, é um prazer ter a Alluri novamente conosco. É uma marca que confiamos, já trabalhamos juntos e estamos muito satisfeitos com essa nova parceria – disse

A marca também tem acordo com outras equipes do futebol paulista para a temporada, como Marília Atlético Clube e Ituano. Bruno Bonini, gerente de marketing da Alluri, falou sobre a importância da parceria.

– Estamos muito felizes com o retorno dessa parceria que trará grandes frutos para ambos os lados. Temos um carinho especial pelo Osasco Audax, é um clube que abriu muitas portas para a Alluri dentro do futebol – finalizou

