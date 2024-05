Osaka sobrevive em estreia complicada em Roland Garros e espera por Swiatek

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 12:51 Para compartilhar:

Com dificuldades e sofrendo praticamente até o final, a tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo e atualmente na 134ª posição do ranking da WTA, venceu a italiana Lucia Bronzetti (67ª) neste domingo (16) e superou a primeira rodada de Roland Garros.

Osaka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 4-6 e 7-5, em duas horas.

Na segunda rodada, a japonesa pode ter um atrativo duelo com a atual número 1 do mundo e atual campeã em Paris, a polonesa Iga Swiatek, que vai estrear na segunda-feira contra a francesa Leolia Jeanjean (148ª).

Depois de abrir 4-0 e desperdiçar um break point para aumentar a vantagem no terceiro set, Osaka permitiu a reação de Bronzetti e chegou a sofrer a virada. Mas a japonesa soube controlar os nervos e, vencendo três games seguidos, saiu do sufoco e selou a vitória.

“É incrível estar de volta, estou muito feliz por estar aqui. Houve momentos no jogo em que eu estava realmente bem”, declarou Osaka após a partida.

A japonesa está tentando recuperar a melhor forma nesta temporada, depois de ter sido mãe em 2023.

A vitória deste domingo foi a primeira em um Grand Slam desde 2022, no Aberto da Austrália, onde foi campeã em 2019 e 2021.

Em Roland Garros, Osaka tem como melhor resultado a terceira rodada, que alcançou em 2016, 2018 e 2019. Seu melhor desempenho é em quadra rápida, com os dois títulos na Austrália e outros dois no US Open (2018 e 2020).

dr/dam/cb