Osaka estreia com vitória em Indian Wells; Wozniacki cai para russa

Número um do mundo, Naomi Osaka venceu a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, pela segunda rodada do Torneio de Indian Wells, em apenas uma hora e 21 minutos de jogo que terminou na madrugada deste domingo (horário de Brasília). A tenista japonesa é atual campeã do torneio disputado nos Estados Unidos.

“É a primeira vez que defendo um título. Isso é novo para mim, eu estava nervosa de verdade”, comentou Osaka após a partida. Como folgou na primeira rodada, o duelo com Kristina foi a estreia da japonesa de 21 anos na atual edição do torneio. A partida foi uma revanche três semanas depois de a francesa, apenas a 65ª no ranking da WTA, superar a número um do mundo, em Dubai.

“Perdi para ela na última vez que jogamos, por isso essa vitória é um bônus”, comemorou Osaka, que agora vai enfrentar a norte-americana Danielle Collins, que está em 25º lugar no ranking da WTA.

Também estreante, Caroline Wozniacki, número 13 do mundo, caiu para a russa Ekaterina Alexandrova, apenas a 59ª colocada no ranking mundial. A dinamarquesa foi superada por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 7/5. “É incrível, nem consigo descrever. Havia jogado com ela duas vezes antes, e não foram minhas duas melhores atuações. Mas agora posso ser grata pelo meu trabalho duro ter sido recompensado”, disse a vencedora do duelo, que a agora perde por 2 a 1 no retrospecto de partidas com a rival.

Julia Goerges, a cabeça de chave número 15 do torneio, não deu espaço para zebra e estreou com vitória em Indian Wells. A alemã superou a estoniana Kaia Kanepi, número 86 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3.