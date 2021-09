Osaka desiste de participar do torneio de Indian Wells

A tenista japonesa Naomi Osaka, número 8 do ranking mundial e vencedora de quatro competições do Grand Slam, não vai participar do torneio de Indian Wells WTA em outubro, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores do evento dos Estados Unidos.

O anúncio não é nenhuma surpresa, já que tenista de 23 anos divulgou sua intenção de “dar um tempo” das competições logo após sua surpreendente eliminação na terceira rodada do US Open, ao ser derrotada pela jovem canadense Leylah Fernández, finalista do Grand Slam americano.

“Sinceramente, não sei quando vou jogar minha próxima partida de tênis”, disse Osaka, antes de cair em lágrimas na entrevista coletiva após a eliminação no Aberto dos Estados Unidos.

“Ultimamente, quando eu ganho, não me sinto feliz. Eu me sinto mais aliviada. E então, quando eu perco, fico muito triste. Eu não acho que isso seja normal.”

No final de maio, a japonesa abandonou Roland Garros antes da segunda rodada, depois de criar polêmica por se recusar a participar das entrevistas coletivas.

Foi lá que descobriu problemas de ansiedade, marcados por “vários episódios depressivos”.

Acreditando que precisava fazer uma pausa, ela não participou de Wimbledon em julho e voltou às quadras das Olimpíadas de Tóquio, onde foi responsável por acender a chama olímpica. Nos Jogos na capital japonesa, foi eliminada na terceira rodada.

Osaka, que saiu do Top 5 no último ranking mundial, venceu em Indian Wells em 2018.

