Os três reféns israelenses libertados neste sábado pelo Hamas

Três homens israelenses, todos com dupla nacionalidade, foram libertados neste sábado (15) no âmbito do acordo de trégua entre Israel e Hamas, após mais de 16 meses de cativeiro em Gaza.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 19 de janeiro, foram libertados 19 reféns israelenses ou com dupla nacionalidade e cinco tailandeses.

No total, a primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns antes do começo de março, inclusive oito que estão mortos, em troca de cerca de 1.900 palestinos detidos por Israel.

Isto é o que se sabe sobre estes três homens:

– Yair Horn, 46 anos –

O argentino-israelense Yair Horn, que completou 46 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado em sua casa no kibutz Nir Oz, juntamente com seu irmão, Eitan Horn (38 anos), que estava de visita. Ele faz parte do grupo de 33 reféns previsto para ser libertado com prioridade porque tem diabetes.

Seu pai, Itzik Horn, comentou recentemente à AFP que o humor ácido o ajuda a suportar a ausência dos filhos.

“Yair herdou a diabetes de mim e sempre ficou bravo comigo. Agora, se ele for libertado primeiro por causa dessa doença, poderá me agradecer”, brincou, expressando sua angústia por uma “situação impossível”, pois está prevista apenas a libertação de um de seus filhos.

Antes de sua captura, Yair Horn trabalhava na construção e estava muito envolvido na vida do kibutz, organizando festas e atividades. Ele também era responsável pelo bar local.

Segundo seu pai, Yair e Eitan Horn eram tios muito atenciosos com seus sobrinhos, os quais levavam frequentemente para assistir a partidas de futebol.

A família Horn emigrou da Argentina há anos, segundo a imprensa israelense.

– Sasha Trupanov, 29 anos –

Sasha Trupanov, russo-israelense que completou 29 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado juntamente com sua parceira, Sapir Cohen, no kibutz Nir Oz, onde estavam visitando familiares. Seu pai, Vitali Trupanov, foi assassinado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Sua parceira, sua mãe, Elena Trupanov, e sua avó, Irena Tati, foram libertadas durante a primeira trégua, no final de novembro de 2023.

A Jihad Islâmica publicou em novembro de 2024 dois vídeos não datados nos quais Sasha Trupanov aparece.

A família Trupanov emigrou da Rússia para Israel no final da década de 1990.

– Sagui Dekel Chen, 36 anos –

O americano-israelense Sagui Dekel Chen foi sequestrado no kibutz Nir Oz enquanto tentava proteger sua família.

Ele deixou para trás a esposa grávida e suas duas filhas. Desde que foi capturado, sua esposa, Avital Dekel Chen, deu à luz em dezembro de 2023 a terceira filha do casal, que recebeu o nome Shahar, que significa “amanhecer” em hebraico.

Reconhecido por sua habilidade com marcenaria, Sagui Dekel Chen, que completou 36 anos em cativeiro, também é músico amador. Ele é filho de um professor de história da Universidade Hebraica de Jerusalém.

jah-mib/ang/bfi/cab/mab/an/sag/zm/jb/dd/mvv