Os três momentos que marcaram o primeiro dia do G20

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2024 - 19:32 Para compartilhar:

Uma saudação fria entre Lula e Javier Milei, o aparente “bromance” entre o argentino e Emmanuel Macron, e uma grande ausência na foto oficial… O primeiro dia da reunião de cúpula do G20 foi marcado por cenas inusitadas, mas também deixou evidente a tensão global.

– Alta tensão –

O presidente brasileiro, anfitrião do encontro, abraçou ou sorriu para todos os convidados que chegaram nesta segunda-feira (18) ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, exceto para um deles: o presidente argentino, Javier Milei.

Com uma expressão dura, bem diferente da que vinha apresentando, Lula apenas estendeu a mão para dar as boas-vindas a Milei, que chegou acompanhado de sua irmã, Karina. Após o cumprimento, os dois posaram para uma foto com gestos comedidos.

Milei e Lula têm uma relação tensa desde antes de o argentino tomar posse, em dezembro de 2023. Aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Milei chamou o colega brasileiro de “ladrão” e “corrupto”, e Lula respondeu que o argentino diz “muita bobagem”.

Após a saudação fria, que viralizou nas redes sociais, o argentino compartilhou em suas contas uma publicação que compara sua alegria ao posar ao lado de Trump com a seriedade na companhia de Lula.

– Novo ‘bromance’? –

Milei, no entanto, não foi um “patinho feio”. Aproximou-se sorridente diversas vezes do presidente francês, Emmanuel Macron, que visitou Buenos Aires no fim de semana. O europeu respondeu com risos e piadas.

Os dois também posaram lado a lado para a foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa emblemática da presidência brasileira do G20.

“Macron & Milei – o ‘bromance’ [amizade íntima entre homens] inesperado do G20 do Rio”, publicou um usuário no X, em possível referência a diferenças políticas. O primeiro promove o multilateralismo, enquanto o segundo o critica.

O clima amistoso entre os dois líderes lembrou as fotos que viralizaram de Macron com Lula durante a visita oficial do presidente francês à Amazônia em março. Internautas chamaram as imagens de “Album de Casamento” e “La La Land”, referindo-se ao filme vencedor do Oscar.

– Ausência de Biden –

O Rio de Janeiro tentou reunir todos os líderes das maiores economias do planeta para uma foto em grupo pela primeira vez desde a reunião de cúpula de 2021. O objetivo era posicioná-los para formar o cartão-postal da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, incluindo o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, que viajou ao Rio representando Vladimir Putin.

Mas não houve sucesso. O presidente americano, Joe Biden, perdeu o momento, assim como o canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni.

“Devido a questões logísticas, a foto foi tirada antes da chegada de todos os líderes, por isso alguns deles não estavam presentes”, explicou um funcionário americano.