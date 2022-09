Os tenistas com mais títulos de Grand Slam da história

AFP 03/09/2022 - 1:12 Compartilhe

Com 23 troféus de Grand Slam em seu currículo, Serena Williams ficou a um título do recorde de todos os tempos da australiana Margaret Court, ao se despedir com honras em sua eliminação no Aberto dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

Estes são os tenistas de maior sucesso na história dos torneios de Grand Slam, tanto nas categorias masculina quanto feminina:

24 títulos: Margaret Court (AUS)

23: Serena Williams (EUA)

22: Steffi Graf (ALE), Rafael Nadal (ESP)*

21: Novak Djokovic (SRB)*

20: Roger Federer (SUI)*

19: Helen Wills Moody (EUA)

18: Chris Evert (EUA), Martina Navratilova (CZE/EUA)

14: Pete Sampras (EUA)

12: Roy Emerson (AUS), Billie Jean King (EUA)

11: Björn Borg (SUE), Rod Laver (AUS)

10: Bill Tilden (EUA)

9: Monica Seles (SRB/EUA), Maureen Connolly (EUA)

8: Ivan Lendl (CZE/EUA), Jimmy Connors (EUA), Andre Agassi (EUA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS), Suzanne Lenglen (FRA),…

7: John McEnroe (EUA), Mats Wilander (SUE), Henri Cochet (FRA), René Lacoste (FRA), Justine Hénin (BEL), Venus Williams (EUA),…

6: Boris Becker (ALE), Stefan Edberg (SUE),…

Nota do editor: os tenistas com asterisco seguem em atividade. Roger Federer, que não joga desde Wimbledon em 2021, é considerado inativo pela ATP, mas não anunciou sua aposentadoria.

