‘Os técnicos que estão nos três times mais fortes são fracos para esses elencos’, dispara Mauro Cezar

Durante o podcast “Posse de Bola”, o comentarista Mauro Cezar Pereira analisou a diferença entre o nível dos técnicos do Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, e o nível dos elencos destes clubes. Para o jornalista, esse é um problema que não acontece só no Brasil e que deveria ser mais discutido no mundo do futebol.

– O Solskjaer é fraco para o United. Os técnicos brasileiros que estão nos três times mais fortes são fracos para esses elencos. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo não têm técnicos à altura dos seus elencos, isso, para mim, é muito claro, muito claro, e isso também acontece na Europa – comparou o comentarista.

– Acontecia com o Lampard e acontece com o técnico do maior campeão da Inglaterra, o Manchester United. É um problema que não acontece só aqui, mas ele tem que ser enfrentado – acrescentou Mauro Cezar.

Mauro Cezar também comparou os salários dos técnicos com o caso do lateral-direito Daniel Alves, que também era cobrado de seu desempenho em campo por causa de se alto custo.

– A gente fala do Daniel Alves e não fala dos técnicos. O Daniel ganhava muito e oferecia pouco, esses técnicos são muito bem pagos, que legal, que ganhem mais dinheiro, não sou contra eles ganharem bem, ganhem o máximo, mas entreguem mais, não só essa coisinha aí que a gente está vendo essa semana – completou Mauro Cezar Pereira.

