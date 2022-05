Os signos que são almas gêmeas separadas ao nascer Veja os signos que combinam muito e são verdadeiras almas gêmeas separadas ao nascer

Veja os signos que combinam muito e são verdadeiras almas gêmeas separadas ao nascer

Alguns signos combinam tanto, mas tanto, que são como almas gêmeas separadas no nascimento. Almas gêmeas são companheiras de jornada. “Quando duas almas se encontram, existe um destino que está traçado no céu”.







Áries e Sagitário

Essa é uma ótima dupla e pode dar o que falar, além de conseguir fazer feliz um ao outro. Aventura, romance, novidades, viagens, esportes e tudo o que pode ser vinculado ao movimento e vida são as energias que mais fazem esses dois signos vibrarem.

Surge uma briguinha aqui e acolá, mas só para dar uma apimentada ainda maior na relação.

Os dois são idealistas, politizados, briguentos e lutam por aquilo que acreditam, e a motivação e ânimo que ambos possuem pela vida podem levá-los a conquistar grande parte do que desejam especialmente se unirem suas forças.

Juntos, são imbatíveis e se forem capazes de se dedicar a um mesmo projeto ou propósito, deixando a necessidade de elogios e de ser o centro das atenções de lado, podem conquistar juntos, um grande ideal. Ambos precisam de objetivos e, se forem em comum, melhor ainda.

Se houver respeito pela necessidade de liberdade que ambos possuem, certamente a possibilidade de felicidade e harmonia pode estar presentes.

E podem permanecer no relacionamento por muitos anos. Mas o fogo não pode morrer, em nenhum dos dois. Deve haver inteligência e amizade para que tudo se mantenha quase intacto. Na cama, serão imbatíveis, pois a rotina nunca será problema, já que os dois adoram novidades.

Gêmeos e Aquário

São dois signos regidos pela mente e pela inteligência, mas devem tomar bastante cuidado com a falta de entrega, afeto e romantismo. Nesta combinação haverá fascínio de ambas as partes, pois um se verá no outro e, a bem da verdade, narcisismo é o que não vai faltar nesse relacionamento.

A inteligência e o brilhantismo intelectual serão as marcas nesta interessante relação que terá como ponto principal a troca mental. Mas pode haver disputa, pois ambos são muito vaidosos. A vida social será sempre muito dinâmica e ambos sempre estarão buscando novas atividades em comum ou não.

A marca desse relacionamento será o movimento, muita alegria e a casa cheia, que também fará parte da vida dessa dupla. Ambos são extremamente independentes e nenhum tentará, de nenhuma maneira, privar o outro de seu espaço e liberdade.

Essa é uma dupla que pode dar muito certo, desde que nenhum queira inventar crises de ciúmes, pois ambos são abertos para relacionamentos que correm por fora.

A possessividade também não será bem vista por nenhum dos dois. Aquário é o signo mais contemporâneo do zodíaco e isso vai deixar Gêmeos cada vez mais apaixonado, assim como Aquário ficará extasiante com a simplicidade com que Gêmeos lida com os problemas do cotidiano.

Intensidade, entrega e contato com as emoções não farão parte do dia a dia desse casal, que vai preferir as boas conversas e troca de afeto em cima de uma boa cama. Alegria e prazer não será problema, já que os dois possuem uma forma peculiar de enxergar a vida.

Câncer e Peixes

Essa dupla vive à flor da pele, pois seu nome é emoção. Certamente, a mais sentimental e romântica do zodíaco. Tem amor, romance, acolhimento, mimo, derretimento e tudo o que um casal “melado” tem direito.

Precisa tomar cuidado apenas com o excesso de doçura, que pode levar a um certo isolamento do mundo, à construção de um mundo a dois à parte do mundo real. O amor brota à primeira vista ou ao primeiro bate-papo, mas já o primeiro encontro será marcante.

A identificação e a empatia serão instantâneos, pois a forma de encarar e enfrentar a vida são muito parecidas. Também a maneira de enxergar o amor e os relacionamentos será idêntica e a paixão nascerá rapidamente.

O medo de mostrar os sentimentos pode atrasar um pouco o início do relacionamento, mas esse medo não é do envolvimento, mas da rejeição, da não aceitação, de ser inadequado.

Um dos dois terá que dar o primeiro passo e esse será o principal ponto para que o relacionamento aconteça. Ultrapassando essa etapa, tudo correrá às mil maravilhas. Nem um dos dois tem medo da entrega, que acontece naturalmente.

O excesso de emoções, o romance, a intuição aguçada, a necessidade de cuidado, de afeto e segurança são características de ambos. As brigas quase nunca acontecerão, visto a alta sensibilidade e respeito de ambos.

A segurança material, provavelmente fica nas mãos de Câncer, que tem facilidade em lidar com dinheiro e já que Peixes tem muitas dificuldades em lidar com o mundo material.

Mas o amor e carinho que estes dois signos podem proporcionar trarão a segurança necessária para construir uma boa estabilidade e confiança mútuas. A intensidade emocional de cada um, será firmada no momento da intimidade, que será um outro ponto forte entre esse interessante casal.

Escorpião e Touro

Estes são signos opostos e complementares, e esta é, sem nenhuma dúvida, a combinação mais explosiva do zodíaco. Taurinos são filhos da terra e escorpianos, da água. A terra dá forma à água, enquanto a água alimenta a terra.

A sensualidade é o ponto principal desta dupla e, portanto, é Eros quem comanda a relação. A paixão será imediata e a atração, irresistível. Certamente não vão conseguir evitar o encontro, que terá o sexo como centro do relacionamento.

Mas não vai parar por aí. Se o sexo for bom, outras qualidades em comum começam a surgir. Essa dupla, que é, sem dúvida nenhuma, a mais sensual do zodíaco, colocará o sexo acima de tudo na relação.

Se vocês conseguirem um ótimo entendimento nesse setor, esse relacionamento se tornará o mais promissor de todos os que podemos encontrar.

Romantismo, sensualidade, afeto, fidelidade, estabilidade e durabilidade serão as marcas dessa dupla maravilhosa. Mas o perigo ronda sempre, quando existe intensidade de sentimentos, pois sentimentos de ciúme e possessividade que ambos possuem muito arraigados podem ser um ponto mais destrutivo da relação.

Escorpião deve tomar cuidado com a necessidade de manipulação e chantagem, pois Touro pode até demorar para perceber, por causa de sua conhecida ingenuidade, mas, quando se der conta, não vai admitir joguinhos por baixo do pano.

E quando se der conta da situação esbravejará e soltará fogos pelas ventas, até Escorpião se encolher.

Libra e Leão

Esta relação pode ser bastante interessante, especialmente no dia a dia, pois ambos possuem temperamentos que podem ser bastante compatíveis.

O único perigo é caírem em um mar de superficialidades e não conseguirem aprofundar a relação.

Leão, signo de fogo, expansivo e com gostos exuberantes, sente-se encantado com o refinamento discreto e a elegância de Libra.

Ambos adoram a vida social, o luxo, o conforto e cultuam a arte e a beleza. Leão é criativo, e isso pode encantar o amor que Libra tem pelas artes em geral. Ambos são amantes da música, da vida noturna, da vida social movimentada, do cinema, teatro e poesia. Criatividade e gosto pela cultura não faltarão aos dois, que adoram visitar museus, participar de shows e peças teatrais.

O brilho e a necessidade de luzes de Leão podem deixar Libra cada vez mais apaixonado, assim como a capacidade de comunicação e a facilidade de traquejo social, unidas ao bom gosto libriano, encantam cada vez mais Leão.

Outra qualidade leonina que apaixona o libriano é a determinação, pois Libra é o signo mais indeciso do zodíaco. Leão deve tomar muito cuidado, pois existe a tendência de tomar a frente das decisões exatamente pela dificuldade de Libra em tomá-las, das mais às menos importantes.

Isso pode cansar um pouco o determinado leonino, que pode ver em Libra uma enorme insegurança. Leão deve ter paciência, pois corre o risco de castrar nosso amigo libriano.

Na cama eles vão funcionar com naturalidade, mas Leão será sempre o mais apaixonado.

Virgem e Capricórnio

Esta dupla pode se dar muito bem, já que os dois pertencem ao elemento terra e por isso vibram na mesma sintonia. Não devem nem tomar cuidado com o excesso de realismo que ambos possuem, pois o mundo da aventura não mora em nenhum dos dois corações.

A não ser que possuem outros aspectos de fogo ou de ar em seus mapas, ambos são primitivamente conectados com a realidade da vida como ela é, do dinheiro, do trabalho, e da necessidade de terem projetos práticos juntos.

O dia a dia pode ser muito gostoso, pois ambos são caseiros, gostam dos afazeres dentro de casa, são meio anti sociais e adoram a vida em família.

Virgem ama os livros e sua biblioteca; é fechado. Capricórnio ama seu trabalho e adora levar serviço para terminar em casa, é também fechado. Se conseguirem abrir as portas de seus próprios mundos para o outro, serão muito felizes.

Ambos são ambiciosos, metódicos, preocupados com a estabilidade futura, conectados às necessidades materiais e muito responsáveis.

Os projetos de vida a dois serão a marca desse relacionamento que prezará pela estabilidade e durabilidade. São realizadores, determinados e ambos têm os pés bem plantados no chão. Na cama, se conseguirem uma grande confiança um no outro, podem dar-se muito bem.