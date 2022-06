Os signos mais neuróticos do zodíaco

Estamos todos classificados entre duas turmas: a dos neuróticos e a dos psicóticos. Por isso, todos temos um pézinho ali no lado da loucura. Mas tem gente que não se acha louco. Esses são os piores, os mais neuróticos do zodíaco. Confira a seguir.







Virgem

É claro que ele é o campeão da neura! Quase sempre sua mente tão organizada, beira o TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). Entra na sua casa e a primeira coisa que vê é o brinquedo de seu filho fora do lugar, sem falar no quadro que não está simétrico com a janela ou a TV e o tapete, meu Deus! Está com a ponta virada para fora ou fora do esquadro. Ele vai dar um jeito de arrumar tudo e, se não conseguir, vai até o toilete respirar mais fundo para não surtar. Saiba mais características do signo de Virgem aqui.

Áries

Arianos são metidos a mandões e… quem aguenta? Só mesmo um libriano pra aguentar a soberba e a necessidade infantil de ter razão e ver os outros fazendo o que ele acha certo. Muitas vezes, só faltam a farda e o apito! Os arianos têm essa necessidade quase doentia de mandar, de comandar, de ganhar, afff! Que preguiça que dá! Essa neurose, é claro, pode ser discreta, mas em alguns arianos conseguimos enxergá-la muito claramente. Leia mais características do signo de Áries aqui.

Leão

Leoninos não ficam muito atrás de arianos, com a necessidade de comandar e controlar, de ter razão, ser dono da última palavra. Mas a neura maior está na necessidade infantil de serem o centro das atenções. Ele se acha mesmo o rei das selvas, da casa, do trabalho ou de qualquer ambiente e lugar que ele designou-se comandante. Você? Ah, se ele te escolheu, você tem sorte. Caso contrário, você é apenas mais uma peça da plebe pertencente à humanidade. Leia mais características do signo de Leão aqui.

Escorpião

Você já teve a infelicidade de dividir a vida com um escorpiano inseguro? Nem queira. Ele nasceu desconfiado e sua desconfiança passa pela necessidade que todos têm de segurança, especialmente nos relacionamentos. No começo, tudo são flores; ele é cuidadoso, amoroso e sabe transar como ninguém. Mas conforme a paixão vai crescendo, não faça nada que o deixe inseguro. Sabe aquela pessoa que pega seu celular e coloca um rastreador sem você perceber? Ela é de Escorpião! Veja mais características do signo de Escorpião aqui.

Capricórnio

Capricornianos têm fantasias de poder. Ele pode e sabe que pode, mas às vezes exagera. Ele é mandão como o ariano e quer manter o controle como o escorpiano, mas é discreto. Faz cara de mau, fica de mau humor e não vai falar o que o está incomodando. Se você for lá e vasculhar, vai conseguir, depois de alguns dias, que ele fale de suas inseguranças, de suas fantasias de PT (perda total) de tudo o que construiu. Capricornianos: quanto mais têm, mais doente ficam. Veja mais características do signo de Capricórnio aqui.