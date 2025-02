‘Os Sapos’, protagonizado por Thalita Carauta, estreia nos cinemas nesta quinta, 06

“Os Sapos”, estrelado por Thalita Carauta, estreia no dia 06 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil. O longa-metragem é derivado da peça teatral homônima de sucesso e inspirado em uma história real vivida pela roteirista, tendo também uma versão em curta-metragem, rodada em 2010, que circulou por diversos festivais.

O filme tem direção de Clara Linhart e roteiro original de Renata Mizrahi. Na trama, Paula, uma mulher de 40 anos, chega a uma casa isolada no meio do mato para um reencontro com amigos do colégio, mas descobre que a confraternização foi cancelada. Presa no local até o dia seguinte, ela convive com Marcelo e sua namorada não assumida, Luciana, além de um casal de vizinhos, Cláudio e Fabiana. A presença de Paula propicia uma tomada de consciência das mulheres e revela as neuroses dos dois casais provocando tempestades afetivas.

Thalita Carauta atualmente está na TV em “Mania de Você”, no horário nobre da Globo. Também tem no currículo grandes trabalhos como “Segunda Chamada”, “Todas as Flores”, “Lobo Atrás da Porta” e “Zorra Total”.

O de “Os Sapos” elenco conta, ainda, com Karina Ramil (Porta dos Fundos, Doce Família), Verônica Reis (Cilada, Fora do Expediente), Pierre Santos (Sob Pressão, Tempos de Barbárie) e Paulo Hamilton (Tropa de Elite 1 e 2).

Essa não é a primeira parceria da diretora Clara Linhart (Domingo, Eu Sou Maria) e da roteirista Renata Mizrahi (prêmio Shell 2014 pela peça Galápagos, melhor roteiro no festival de Triunfo por Amores de Chumbo). As duas participaram do projeto “Silêncio!”, peça sobre judias polacas, no qual Renata escreveu e Clara documentou a pesquisa, gerando o premiado curta

Para a dupla, o longa é ao mesmo tempo universal e profundamente íntimo. Ele fala de amor, mas não o amor romântico, e sim do amor que causa dependência, do qual muitas vezes somos vítimas sem perceber.

“O filme não apresenta uma resposta. Ele provoca uma reflexão sobre o lugar em que podemos nos colocar num relacionamento. Lugares que tiram a nossa potência, o brilho, a auto estima, mas mesmo assim, de onde não conseguimos sair”, observam.

“Os Sapos” estreou em 2024 no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, onde recebeu os prêmios de Melhor Roteiro (Renata Mizrahi), Melhor Direção (Clara Linhart) e Melhor Montagem (Nina Galanternick). Também foi premiado no Festival Internacional de Colombo, conquistando o prêmio de Melhor Montagem, e no Festival Internacional de Cinema da Província de Buenos Aires, onde levou o Prêmio de Melhor Filme Internacional.

A produção é da Gamarosa Filmes (Casa Grande, Gabriel e a Montanha, Domingo), a coprodução do Canal Brasil e Telecine, e a distribuição é da Livres Filmes & Artes

Sinopse:

Paula, 40 anos, chega numa casa isolada no mato para um reencontro de amigos de colégio a convite de Marcelo. A confraternização foi cancelada e ela só poderá ir embora no dia seguinte pois neste lugar só passa um ônibus por dia. Paula decide aproveitar o passeio e curtir a natureza. Mas sua presença incomoda Luciana, namorada que Marcelo não assume. Um casal de vizinhos, Claudio e Fabiana, vão se juntar a eles. A presença de Paula propicia uma tomada de consciência das mulheres e revela as neuroses dos dois casais provocando tempestades afetivas.

Ficha Técnica:

OS SAPOS – Estreia nos cinemas em 06 de fevereiro

Direção: Clara Linhart

Roteiro original: Renata Mizrahi

Duração: 77 min

Gênero: Ficção / Drama

Estado: Rio de Janeiro

Ano de Produção: 2024

Produção: Gamarosa Filmes | Coprodução: Canal Brasil e Telecine

Fotografia: Andrea Capella | Montagem: Nina Galanternick

Trilha Sonora: Isadora Medella | Produção Executiva: Fernanda Abreu

Direçãoo de Arte: Beatriz Moysés | Figurino: Paula Ströher

Produção de Elenco: Natasha Corbelino

Distribuicão: Livres Filmes | Apoio à Distribuicão: Secec-Rio

Agente de Vendas: Figa Films

Elenco: Thalita Carauta (Paula), Karina Ramil (Luciana), Verônica Reis (Fabiana)

Pierre Santos (Marcelo), Paulo Hamilton (Cláudio)

Classificação Indicativa: 12 anos

Participações e prêmios em Festivais e Mostras

2024 – Festival Internacional de Cinema de Goiás (GIFF)

2024 – 2o FICPBA – Festival Internacional na Província de Buenos Aires – Prêmio de melhor longa-metragem de ficção internacional

2024 – 1o FECICO – Festival de Cinema de Colombo – Prêmio de Melhor Montagem 2024 – 2024 – Festival SatyriCine Bijou

2024 – 2o Festival de Cinema Internacional de João Pessoa – Prêmios de Melhor Direção, Roteiro e Montagem

2022- FAM Festival do Mercosul – Prêmio de melhor filme na categoria “Work in Progress” (filmes em acabamento)

Sobre Clara Linhart – Diretora e Produtora

Formada em Ciências Sociais pela PUC-Rio e em Cinema Documentário pela FGV-Rio, trabalha em audiovisual desde 2001 como assistente de direção, diretora e produtora.

Dirigiu os longa-metragens La Manuela (2017), Domingo (2018), Eu sou Maria (2023) e Os Sapos (2024) e os curta-metragens Os Sapos (2011), Luna e Cinara (2012), Em Paz (2014) e No Mar (2023).

O documentário La Manuela ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Festival Audiovisual do Mercosul (2018).

Domingo, co-dirigido por Fellipe Barbosa, estreou no Festival de Veneza de 2018 e foi lançado comercialmente na França em 2018 e no Brasil em 2019. Domingo venceu os prêmios de Melhor Atriz para Ítala Nandi (Festival do Rio e de Fronteira), Júri Popular (Fronteira) e Prêmio dos Cineclubes (Santa Maria da Feira).

Eu sou Maria estreou no Festival do Rio e foi lançado nos cinemas em 2023.

Os Sapos, terceiro longa de ficção dirigido por Clara, chegará ao circuito exibidor em Fevereiro de 2025.

Sobre Renata Mizrahi – Roteirista

No cinema, ganhou o prêmio de Melhor roteiro no Festival de Triunfo pelo filme Amores de Chumbo e melhor roteiro no Festival Internacional de João Pessoa por Os Sapos.

Autora do curta “Bodas”, que ganhou o prêmio de Melhor Filme no Primeiro Festival Internacional de La Gent Gran de Barcelona 2019. Escreveu e dirigiu o curta As Melhores que ganhou menção honrosa na FICI 2024. Venceu o Festival Cabíria 2020 de melhor argumento infanto-juvenil (com Renata Diniz) por “Rodante”.

Na TV escreveu o telefilme Maria, que estreou em maio de 2023 na TV Globo Brasília e passou no Tela Quente, atualmente Globoplay. Escreveu a segunda temporada de Homens São de Marte… (GNT), a segunda temporada da série Matches (Warner / HBO), formatou e escreveu Tem Criança na Cozinha (Gloob) que ganhou o prêmio Comkids e foi indicado ao Emmy Kids, A Vila (Multishow).

No teatro, ganhou o Prêmio Shell por Galápagos, em 2014. E os prêmios Zilka Salaberry 2010 e 2012 pelos infantis Joaquim e as Estrelas e Coisas que a Gente Não Vê.

Sobre a Livres Filmes & Artes

A Livres Filmes & Artes é uma empresa que entrou no mercado de distribuição brasileiro, com a missão de atuar junto ao nicho do cinema cultural, buscando as produções para lançamento no circuito cultural das salas de cinema, além do VOD e da TV.

Ao longo dos 12 anos de existência, a distribuidora tem dado a sua contribuição na formação deste público, através de ações integradas de difusão em festivais, mostras e cineclubes.

Livres Filmes & Artes vem atuando junto a um público interessado em filmes de realizadores independentes brasileiros e brasileiras e de obras em coprodução com o Brasil.

A partir de 2025, a Livres Filmes & Artes integra a sua curadoria as artes visuais, incluindo o audiovisual.

Sobre a Gamarosa Filme

Fundada em 2009, pelos realizadores cariocas Fellipe Barbosa e Clara Linhart, a produtora tem entre suas principais realizações os longa-metragens de ficção “Casa Grande”, “Gabriel e a Montanha”, “Domingo” e os documentários “Laura”e “La Manuela”.

