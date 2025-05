Os recursos que fizeram Preta Gil decidir tratar seu câncer nos Estados Unidos

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil passou por uma delicada cirurgia para a retirada de tumores no dia 19 de novembro do ano passado, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento, parte essencial de seu tratamento, durou cerca de 18 horas. No dia 11 de fevereiro, a cantora recebeu alta hospitalar e retornou para casa.

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, especificamente com um tumor de seis centímetros no reto. Após o tratamento inicial, que incluiu cirurgia e quimioterapia, a doença entrou em remissão.

Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia retornado, apresentando-se em quatro locais distintos: dois linfonodos na região pélvica, metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Esses novos focos indicam a propagação do câncer para outras áreas do corpo.

Atualmente, ela está passando por tratamentos específicos para combater essas recorrências.