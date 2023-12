Os principais motivos pelos quais você sempre sente fome e como resolvê-los

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/12/2023 - 4:35 Para compartilhar:

Procurando constantemente um lanche na geladeira? Um nutricionista revelou os principais motivos pelos quais você está sempre com fome.

Muitas pessoas adquirem novos hábitos durante as festas de fim de ano, na tentativa de administrar toda a comida festiva e ao mesmo tempo se sentirem saudáveis.

Alguns podem presumir que evitar o presunto natalino e pegar uma porção extra de vegetais, grãos, nozes e frutas é a escolha mais saudável, mas você pode acabar consumindo ainda mais.

Esses alimentos carecem de alguns dos nutrientes e proteínas que os produtos de origem animal fornecem e são digeridos mais rapidamente – o que significa que o seu apetite voltará mais cedo.

“Embora você coma mais, ele tem pouca energia”, explicou o nutricionista Rob Hobson ao Daily Mail.

Mas isso não significa que você precise abandonar os vegetais, nozes e muito mais, ou quebrar sua dieta vegana. Basta estar mais atento aos nutrientes que você está colocando no seu prato.

Foi comprovado que amêndoas, abacates, maçãs, batata doce, lentilhas, espinafre, couve, brócolis e mostarda matam a fome.

Hobson também explicou que muitos salgadinhos, como batatas fritas e doces, não fornecem os nutrientes adequados e só vão saciá-lo por um curto período de tempo.

“Esses alimentos apenas adicionam energia extra à dieta quando ela não é necessária e a pessoa não está necessariamente com fome ou precisando de comida”, disse Hobson.

“Esses carboidratos de digestão rápida acentuam a queda do açúcar no sangue, e isso pode contribuir para sentimentos mais intensos de fome, alterações de humor e geralmente desejos por mais do mesmo tipo de alimento, o que criará um ciclo vicioso de alimentação.”

Em vez disso, os especialistas sugerem escolher algo com fibras, grãos integrais, frutas, vegetais, gorduras saudáveis ​​ou proteínas magras.

Esses alimentos demoram mais para o corpo se decompor – o que significa que manterão níveis de açúcar no sangue mais equilibrados e saciarão você por mais tempo.

Mas nem sempre a culpa é da comida: fatores de estilo de vida também podem afetar a sua fome.

Os especialistas há muito elogiam os benefícios de uma boa noite de sono, e você pode adicionar o controle do apetite à longa lista.

“Pessoas que não dormem o suficiente podem ter níveis elevados de grelina, o hormônio que estimula o apetite”, disse Hobson à Men’s Health.

Ele também compartilhou que o estresse e a ansiedade e certos medicamentos tomados para aliviar esses sentimentos podem causar fome.

“O estresse pode aumentar o cortisol, um hormônio que promove os desejos. Medicamentos como antidepressivos também podem aumentar o apetite, assim como o diabetes não diagnosticado”, explicou Hobson.





Em geral, o nutricionista recomenda beber água e ingerir proteínas e gorduras para retardar a liberação de açúcar na corrente sanguínea e manter a saciedade.

