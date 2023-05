Os principais momentos no dia da coroação do rei Charles

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 19:19 Compartilhe

LONDRES (Reuters) – Do simbolismo religioso da unção ao momento em que a coroa é colocada na cabeça do monarca, quais são os destaques da cerimônia de coroação do rei Charles no sábado?

HORÁRIOS

A cerimônia de coroação começará às 10h da manhã no horário GMT (7h no horário de Brasília) após uma procissão saindo do Palácio de Buckingham. Apesar da coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth, ter levado quase quatro horas, a cerimônia de Charles vai durar cerca de duas horas.

PROCISSÃO DE CARRO

Para a coroação, Charles e sua esposa Camilla, que será coroada rainha durante a cerimônia, vão quebrar a tradição e partem do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster, em Londres, na moderna carruagem Diamond Jubilee State Coach, produzida para comemorar os 60 anos de reinado de sua mãe.

Eles retornarão na “Procissão da Coroação” no Gold State Coach, uma carruagem de 260 anos que pesa quatro toneladas e precisa ser puxada por oito cavalos, usada pela primeira vez por George 3º para a abertura do Parlamento em 1762 e em todas as coroações desde a do rei William 4º, em 1831.

UNÇÃO

Durante o serviço, Charles será ungido com óleo sagrado do Crisma, feito com azeitonas do Monte das Oliveiras e consagrado em Jerusalém.

A tradição remonta ao Antigo Testamento da Bíblia, que descreve a unção do rei Salomão por Zadok, o sacerdote, e Nathan, o profeta, e foi mantida para enfatizar o status espiritual do monarca.

CAMILLA

A segunda esposa de Charles, Camilla, com quem se casou em 2005, será separadamente coroada rainha durante a cerimônia e, assim como seu marido, ungida pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

MÚSICA

A cerimônia contará com 12 novas obras, que Charles encomendou ou selecionou, incluindo um novo hino de coroação do empresário e compositor de teatro musical Andrew Lloyd Webber.

Da música usada nas coroações ao longo dos séculos, a mais notável é “Zadok the Priest”, composta por George Frideric Handel como um hino de coroação para o rei George 2º em 1727 e tem sido cantada em todas as cerimônias desde então.

COROAÇÃO

O momento-chave da cerimônia será quando Charles — sentado em uma cadeira de coroação que remonta a mais de 700 anos — receberá regalias, desde esferas e cetros enfeitados com joias até espadas e um anel.





O ápice ocorre quando a Coroa de Santo Eduardo, de 360 anos, pesando 2,2 kg e uma substituição de uma original datada do século 11, é colocada na cabeça de Charles pelo Arcebispo de Canterbury.

CENA DA VARANDA

De volta ao Palácio de Buckingham, o grande final — assim como para casamentos, jubileus e outros grandes eventos reais — é a aparição da família na sacada do Palácio de Buckingham.

CONVIDADOS

Haverá cerca de 2.300 convidados dentro da Abadia de Westminster, bem menos do que os 8.000 presentes para a coroação da rainha Elizabeth em 1953.

Entre eles estará a família real britânica, incluindo o príncipe Harry, mas não sua esposa Meghan, ou seus dois filhos, com a cerimônia ocorrendo no quarto aniversário do filho príncipe Archie.

(Reportagem de Michael Holden e Sarah Mills)

