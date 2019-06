“Os políticos são nossos empregados”, diz o cantor Jorge Vercillo

O cantor Jorge Vercillo, que está em turnê nacional com o espetáculo “Nas Minhas Mãos”, tem aproveitado as apresentações para estimular o debate sobre cidadania e a importância da participação popular na vida política do país. “Cidadania é você entender que não é o dono da verdade”, afirma. Para ele, a população também precisa ciência de que os políticos são seus empregados.

Vercillo conversou com a jornalista Roseann Kennedy, no programa Impressões, da TV Brasil, que vai ao ar nesta ça-feira (25), às 23h. Ele deixou claro que, muito além da carreira artística, queria falar sobre o clima hostil nas redes sociais, a polarização partidária e os processos de mudança no país. “Eu tô falando muito nisso, nas entrevistas e nos shows, porque é onde eu posso ajudar”.

No novo álbum, o artista gravou a música Garra, em parceria com ojogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. A letra fala de corrupção, do jogo sujo de quem governa em causa própria e diz que isso tem de acabar. A dobradinha repercutiu nas redes sociais. “Nas minhas redes eu aprendo muito, mas sem agressividade. Vamos trocar informação. Senão, tanta gente inteligente fica sendo mais burra do que um animal, que é muito mais inteligente”, comparou.

Jorge Vercillo ressaltou que o brasileiro é um povo maravilhoso, generoso e não é corrupto. É um povo sobrevivente de uma chuva de meteoros. Mas existe toda uma artimanha, um sistema de poder, montado para emburrecer as pessoas. E é isso que a gente tem mudado”, disse.

O cantor acrescentou que só o povo pode melhorar o Brasil e não os políticos. “Porque são pessoas que entram pra política na boa intenção, mas que se veem dentro de um sistema podre. O modus operandi, a maneira de fazer política é muito arcaica no Brasil”. E concluiu: para melhorar “é só a população deixar dessa coisa infantil, inútil, dessa briga entre esquerda e direita”.

