Os marcos médicos mundiais em termos de transplante

Cinquenta anos depois do primeiro trasplante cardíaco realizado por Christiaan Barnard na África do Sul, segue abaixo uma síntese das grandes conquistas em matéria de trasplante de órgãos, membros e tecidos.

A descoberta dos efeitos imunosupressores da ciclosporina, derivada de um fungo microscópico, deu um novo impulso aos trasplantes desde o começo dos anos 1980, ao reduzir fortemente o risco de rejeição.

– Pele –

Em novembro de 1869, o médico suíço Jacques-Louis Reverdin realizou em Paris o primeiro trasplante moderno de pele. Ele teve a ideia de cobrir com epiderme uma ferida no cotovelo esquerdo de um paciente, extraindo pele do braço direito do próprio paciente.

– Rim –

Junho de 1950, Chicago (Estados Unidos): o médico Richard Lawler trasplantou o rim de uma pessoa morta para uma mulher com uma doença renal. O rim trasplantado foi rejeitado ao fim de 10 meses, mas a paciente sobreviveu cinco anos.

Dois anos depois, a França se destacou por realizar o primeiro trasplante a partir de um paciente vivo, com a equipe de Jean Hamburger, do hospital Necker de Paris. O jovem receptor morreu 21 dias depois da operação.

– Fígado –

Março de 1963, Denver (Estados Unidos): o professor Thomas Starzl tentou o primeiro trasplante de fígado. O paciente morreu depois da intervenção.

– Pulmão –

Junho de 1963, Jackson (Estados Unidos): o médico James Hardy realizou o primeiro trasplante de pulmão. O paciente sobreviveu 18 dias.

– Coração –

Dezembro de 1967, Cidade do Cabo (África do Sul): o médico Christiaan Barnard fez o primeiro trasplante cardíaco. O paciente trasplantado sobreviveu 18 dias.

O primeiro trasplante de coração artificial, Jarvik 7, de fabricação americana, foi realizado em dezembro de 1982 no hospital de Salt Lake City (Estados Unidos). O paciente sobreviveu 122 dias.

– Laringe –

Janeiro de 1998 (anunciado em 2001), Cleveland (Estados Unidos): trasplante de laringe exitoso em um homem que havia perdido suas cordas vocais em um acidente de moto.

– Mão –

Setembro de 1998, Lyon (França): a equipe do professor Jean-Michel Dubernard trasplantou a mão de um doador em um neo-zelandês de 47 anos (alotrasplante). Clint Hallam foi amputado em fevereiro de 2001, depois de ter abandonado seu tratamento antirrrejeição.

Janeiro de 2000: trasplante de duas mãos e da parte inferior do antebraço, realizados também pelo doutor Dubernard.

– Língua –

Julho de 2003, Viena (Áustria): primeiro trasplante de língua realizado em um paciente com câncer.

– Rosto –

Novembro de 2005, Amiens (França): trasplante de rosto parcial (nariz, lãbios, queixo) em uma mulher desfigurada por seu cachorro.

Março de 2010, Barcelona (Espanha): uma equipe do hospital Vall d’Hebron dirigido por Joan Pere Barret realizou o primeiro trasplante total de rosto, com êxito, em um homem que ficou com uma má formação depois de um acidente.

Agosto de 2015, Nova York (Estados Unidos): a equipe do professor Eduard Rodríguez, do centro NYU Langone, conseguiu um trasplante total de rosto, couro cabeludo, orelhas e canais auditivos, apresentado como o mais completo até essa data.

– Pênis –

Em 2006 foi realizado o primeiro trasplante de pênis com sucesso, com um chinês, que mais tarde pediu para que o órgão fosse retirado por um problema psicológico.

– Útero –

Setembro de 2014, Gotemburgo (Suécia): pela primeira vez, uma mulher deu à luz depois de ter-se beneficiado de um trasplante de útero.