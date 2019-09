Os fatos desmentirão Bolsonaro

Um incauto Jair Bolsonaro criticou a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira que apontou o aumento de sua reprovação, inclusive entre os setores mais ricos da população. Em entrevista, ao deixar o Palácio da Alvorada, ele fez troça do instituto. “Alguém acredita no Datafolha? Você acredita em Papai Noel?”, questionou. A tentativa de desmoralizar o Datafolha é uma espécie de trabalho de Sísifo do presidente: logo Bolsonaro será atropelado pelos fatos, como Sísifo o foi pela rocha que tentava rolar montanha acima. Pesquisa XP Investimentos/Ipespe que será divulgada logo mais confirmará que subiu de 38% para 41% a parcela da população que considera o governo “ruim ou péssimo”.