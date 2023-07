Os Eagles anunciam turnê de despedida com início em Nova York

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 14:20 Compartilhe

Depois de mais de meio século fazendo história na música com canções como “Hotel California”, o grupo de rock Eagles anunciou, nesta quinta-feira (6), uma turnê de despedida que começará em 7 de setembro no Madison Square Garden, em Nova York.

O grupo anunciou 13 datas iniciais e garantiu que “fará tantos shows em cada mercado conforme a demanda do público”, antecipando que a turnê se estenderá até 2025.

“Os Eagles tiveram uma odisseia milagrosa de 52 anos, apresentando-se para todos os tipos de público ao redor do mundo”, comemora o comunicado da banda.

“Nossa longa carreira durou muito mais do que qualquer um de nós poderia ter sonhado. Mas tudo tem seu tempo, e chegou a hora de fecharmos o ciclo”, acrescenta.

Segundo a nota, a última turnê foi nomeada “The Long Goodbye” (O longo adeus) e reunirá roqueiros veteranos, como Steely Dan e Deacon Frey, filho de um dos fundadores do grupo, Glenn Frey.

A banda, que vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, coleciona seis Grammys, um prêmio honorário Kennedy Center e também foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll em seu primeiro ano de elegibilidade.

“Esperamos ver todos que pudermos antes de terminarmos”, continua o grupo. “O mais importante é que agradecemos de todo o coração por abraçarem esta banda e sua música”.

“No fim das contas, vocês são a razão pela qual conseguimos continuar por mais de cinco décadas. Este é o nosso canto do cisne, mas a música continua e continuará”, conclui o comunicado.

