Os dez pilotos com mais vitórias na Fórmula 1

Ao chegar em primeiro lugar no Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, neste domingo, o inglês Lewis Hamilton registrou o recorde de 92 vitórias na principal categoria do automobilismo mundial, ultrapassando a marca do alemão Michael Schumacher (91).

A lista dos dez pilotos mais vitoriosos em provas da F1 é a seguinte:

1. Lewis Hamilton (ING): 92 (*)

2. Michael Schumacher (ALE): 91

3. Sebastian Vettel (ALE): 53 (*)

4. Alain Prost (FRA): 51

5. Ayrton Senna (BRA): 41

6. Fernando Alonso (ESP): 32 (*)

7. Nigel Mansell (ING): 31

8. Jackie Stewart (ING): 27

9. Jim Clark (ING) e Niki Lauda (AUT): 25

10. Juan Manuel Fangio (ARG): 24

(*): piloto em atividade

