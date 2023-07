Os dez estádios da Copa do Mundo de futebol feminino

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 18:40 Compartilhe

A Copa do Mundo de futebol feminino será realizada de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

A AFP Esportes visita os dez estádios que receberão jogos do torneio:

– AUSTRÁLIA – Stadium Australia (Capacidade: 83.500 espectadores)

A principal sede do Mundial também chamado de Estádio Olímpico por ter sido construído para os Jogos de Sydney 2000, receberá o jogo de abertura entre Austrália e Irlanda, no dia 20 de julho, e a final um mês depois.

Localizado ao oeste da cidade, o estádio é usado em jogos de rugby do Canterbury Bulldogs e do South Sydney Rabbitohs e já recebeu vários eventos esportivos desde que foi inaugurado, em 1999.

Estádio de Futebol de Sydney (Capacidade: 42.512 espectadores)

Este novo estádio em Moore Park foi concluído no ano passado para substituir o antigo Allianz Stadium, que existia no mesmo local desde 1903.

Ao lado do famoso Sydney Cricket Ground, foi utilizado para jogos de futebol, rugby e shows. Seis jogos do Mundial serão realizados lá.

Estádio AAMI Park (Capacidade: 30.052 espectadores)

Localizado no mesmo distrito do Melbourne Cricket Ground e Melbourne Park, onde é disputado o Aberto da Austrália de tênis.

Próximo do centro da cidade, o estádio receberá seis jogos do Mundial, inclusive o duelo entre Austrália e Canadá, no encerramento do Grupo B.

Estádio Lang Park (Capacidade: 52.263 espectadores)

Principal centro esportivo e de espetáculos de Brisbane, tem o apelido de “Caldeirão”.

Será sede de oito jogos, entre eles um das quartas de final e a disputa do terceiro lugar.

A Inglaterra, atual campeã europeia, fará no estádio seu jogo de estreia, contra o Haiti.

Estádio Retangular de Perth (Capacidade: 22.225 espectadores)

À beira do rio Swan, este moderno estádio tinha forma oval, mas agora é a única arena retangular da cidade e sede do clube de futebol local Perth Glory.





Será palco de cinco jogos no Mundial feminino, o primeiro deles será o duelo entre China e Dinamarca, no dia 22 de julho.

Hindmarsh Stadium (Capacidade: 18.435 espectadores)

Casa do futebol no estado de Austrália do Sul desde 1960, o estádio passou por uma grande reforma para receber a Copa do Mundo feminina, com uma nova cobertura na arquibancada leste.

Foi palco de vários jogos do Campeonato Australiano e do torneio de futebol dos Jogos de Sydney 2000. Nele serão disputados seis jogos do Mundial, incluindo um pelas oitavas de final.

– NOVA ZELÂNDA – Estádio Eden Park (Capacidade: 48.726 espectadores)

O estádio nacional da Nova Zelândia foi sede de jogos de críquete e rugby por mais de um século, testemunhando momentos memoráveis, como as finais dos Mundiais de rugby de 1987 e 2011.

Será sede da estreia da seleção neozelandesa, contra a Noruega, e receberá nove jogos no total, entre eles uma das semifinais.

Estádio Regional de Wellington (Capacidade: 39.000 espectadores)

Próximo do Porto de Wellington, também é conhecido como Sky Stadium. Foi inaugurado em 2000 e é sede do time de rugby Wellington Hurricanes.

Receberá nove jogos, incluindo um das quartas e final e o duelo de gigantes entre Estados Unidos e Holanda, uma reedição da final da Copa de 2019, vencido pelas americanas por 2 a 0.

Estádio Forsyth Barr (Capacidade: 28.744 espectadores)

Localizado próximo ao impressionante porto de Otago, é o primeiro estádio do mundo com gramado natural completamente fechado.





Inaugurado em 2011, é a casa do time de rugby Otago Highlanders e vai receber seis jogos do Mundial, o primeiro deles entre Filipinas e Suíça, no dia 21 de julho.

Estadio Waikato (Capacidade: 25.111 espectadores)

Casa do rugby na cidade de Hamilton, na Ilha Norte da Nova Zelândia, vai receber cinco jogos da Copa do Mundo, começando no dia 22 de julho, com o duelo entre Zâmbia e Japão, campeão mundial em 2011.

