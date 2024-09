‘Os desvios cometidos não fazem a regra’, diz Abel Ferreira em novo pedido de desculpas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 21:54 Para compartilhar:

Após a vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR neste domingo pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira voltou a falar sobre o episódio ocorrido na coletiva de imprensa na última semana, quando respondeu a uma pergunta em tom machista à jornalista Alinne Fanelli. O técnico português reiterou seu pedido de desculpa à comunicadora e disse que “lamenta muito” tudo que aconteceu no episódio.

“Na sexta feira estive num evento, eu tive a oportunidade de estar com uma jornalista (Glenda)”, contou Abel, iniciando sua fala. “Ela teve a possibilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo a falar comigo e minha esposa. Eu agradeço por toda informação que me deu. E durante o evento ela me fez uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que era ‘se a mente mente, ou se a mente atua.'”

Então, o técnico palmeirense revelou sua resposta. “Respondi que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra.”

“No final do jogo com o Cuiabá, mais ou menos uma semana atrás, uma hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Alinne (Fanelli, da BandNews FM)”, reafirmou o treinador. “Falei com ela, me retratei e pedi desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui mais uma vez a pedir desculpa e voltar a referir aquilo que disse no início. Os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas.”

Por fim, Abel se mostrou arrependido por toda repercussão que sucedeu sua fala machista. “Lamento tudo que aconteceu e realmente nós podemos aprender mais do que nunca nos dias de hoje o impacto que têm as palavras. como eu disse anteriormente: a mente mente, ou a mente atua? Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um.”

“Sobre esse assunto, mais uma vez me refiro, lamento tudo que aconteceu. E fica aqui um ponto final neste assunto”, finalizou o técnico, que continuou a responder sobre outras questões direcionadas à partida na Ligga Arena.

RELEMBRE O CASO

Placar elástico, uma grande atuação e uma vitória mais do que reabilitadora sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Apesar desse cenário, a coletiva pós jogo de Abel Ferreira não teve a tranquilidade que a equipe apresentou na partida. O treinador foi grosseiro com uma repórter, e depois da repercussão negativa se retratou com a profissional, e além disso, ele abriu a coletiva com um “pedido de desculpas” irônico à torcida após as eliminações recentes do Palmeiras na Libertadores e na Copa do Brasil.

Habitualmente grosseiro com jornalistas, Abel foi ríspido com a repórter Alinne Fanelli, da rádio BandNews FM. Ela quis saber sobre a condição clínica de Mayke, lateral-direito que novamente se machucou e deixou o campo chorando. “Há uma coisa que vocês têm que entender, eu tenho que dar satisfações para três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila (Pereira)”, respondeu o técnico, de forma agressiva e grosseira.