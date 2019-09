Os desafios logísticos da falência da operadora de turismo Thomas Cook

A falência nesta segunda-feira (23) da operadora de turismo Thomas Cook deflagrou uma imensa operação de repatriação de seus 150 mil clientes britânicos de férias.

Mais incerto é o destino dos outros 450 mil espalhados entre os vários países e filiais do grupo.

– Países de origem –

REINO UNIDO

Número de clientes a serem repatriados: 150.000

O que está previsto: o governo lançou nesta segunda-feira a maior operação de repatriação de urgência desde a Segunda Guerra Mundial, fretando 40 aviões para fazer cerca de mil voos.

FRANÇA

Número de clientes a serem repatriados: 9.842

O que está previsto: um número de urgência (01.45.05.40.81) foi posto à disposição dos viajantes atualmente de férias. A Thomas Cook pede a seus clientes que não viajem nesta segunda-feira para “evitar mais dificuldades”.

ALEMANHA

Número de clientes envolvidos: 140.000, ou seja, o segundo maior contingente, atrás dos 150.000 cidadãos britânicos.

O que está previsto: o governo alemão não tem nenhum dispositivo específico, já que a legislação em vigor no país impõe aos turistas uma seguro destinado a indenizar e repatriar os clientes em caso de falência. A suíça Zurich Insurance é a seguradora no caso da Thomas Cook.

Além disso, Berlim “examina” a demanda de ajuda emergencial feita pela companhia aérea Condor, filial da Thomas Cook baseada em Frankfurt. Enquanto isso, a Condor continuará a garantir seus voos e repatriará os clientes da Thomas Cook.

NORTE DA EUROPA

Número de clientes afetados: 140.000

Cerca de 35.000 turistas dos países nórdicos viajam neste momento pela Thomas Cook. Destes, 16.956 são suecos; 8.819, dinamarqueses; e 9.000, noruegueses.

Quase 6.000 turistas dos países nórdicos viram seus voos sendo anulados na segunda-feira, pelas filiais nórdicas da Thomas Cook: Ving (Suécia e Noruega), Globetrotter (Suécia) e Spies e Tjäreborg (ambos dinamarquesas).

Na Dinamarca, as outras operadoras (Tui e Bravo Tours) se ofereceram para ajudar, mas sem especificar o número de viajantes que poderão transportar.

A operadora alemã TUI confirmou à AFP que vai garantir o bilhete de volta das férias para os turistas que tiverem reservado a estada em seus hotéis.

BENELUX

Número de clientes afetados: 10.000 na Holanda, a maioria na Europa, e 10.000 cidadãos belgas.

O que está previsto: até nova ordem, os clientes belgas e holandeses não serão imediatamente repatriados. “Eles poderão terminar suas férias”, afirmou uma porta-voz da Thomas Cook citada pela agência de notícias holandesa ANP. “Há um acerto para que eles possam terminar suas férias”, declarou.

Na Holanda, uma fundação assume as taxas dos viajantes lesados, por exemplo, pela falência da agência de viagem escolhida.

– Nos lugares de férias –

CÉLULA DE CRISE NA GRÉCIA

Número de clientes de férias: 50.000, entre eles 22.000 em Creta.

A repatriação dos turistas estrangeiros começou, anunciou o ministro do Turismo Haris Theocharis. Um centro operacional foi posto à disposição do Ministério para lidar com todas as questões de repatriação. Os 15 primeiros voos chegaram às ilhas de Zakynthos, Corfou e Kos, acrescentou.

CONTAS NÃO PAGAS NA TUNÍSIA

Número de clientes de férias: 4.500

Turistas já foram cobrados pelo pagamento de faturas não cobertas pela operadora neste fim de semana, causando tensões, em especial em um hotel de Hammamet.

Uma célula de crise foi ativada no domingo para responder às preocupações dos viajantes e dos hotéis.

AJUDA AOS PARCEIROS NA TURQUIA

Número de clientes de férias: 21.000

O Ministério do Turismo na Turquia anunciou nesta segunda-feira (23) que instalará, “o mais rápido possível”, um programa de créditos para ajudar as empresas locais afetadas pela falência da Thomas Cook.