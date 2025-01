Os cuidados com a pele pela ótica da Dr. Luciane Hubner no ‘PodMais’

Com graduação, residência e mestrado em Dermatologia na Escola Paulista de Medicina pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), a Dr. Luciane Hubner é a convidada da semana da apresentadora Mara Ferraz no “PodMais”.

No bate papo, Dr. Luciane fala sobre cuidados com a pele, como skin cares, explica a sua relação com pacientes, o não preconceito sofrido por homens que são atendidos por ela, além do melasma e muito mais.

A dermatologista aproveita para falar das conquistas ao longo de sua carreira e se emociona ao relembrar as dificuldades com problemas de saúde que viveu com a família.

Assista ao episódio completo no YouTube:

Uma distribuição da OLA Podcasts.

Um patrocínio Toskani Med.