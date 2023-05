Os caminhos do rei Salomão para você chegar à riqueza – Parte1

Hanna Hiar 06/05/2023 - 12:08 Compartilhe

O rei Salomão é tido pela Bíblia como o mais sábio e o mais rico dos reis que já existiu. Sob seu reinado, Israel tornou-se uma nação próspera onde havia “prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros”. Os principais textos bíblicos que relatam a vida de Salomão são Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, todos eles repletos de ensinamentos valiosos para aqueles que sonham com a liberdade financeira e uma vida farta. Vamos conhecer alguns dos ensinamentos do rei Salomão.

Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. (Provérbios 3: 13-14)

Para quem já leu Provérbios sabe que o rei Salomão fala muito do valor da sabedoria. Na verdade este foi seu único pedido a Deus; que o desse sabedoria. Conhecimento, além de nunca ser perdido, é sem dúvidas a melhor forma de encontrar caminhos para fazer riqueza. Salomão deixa claro que sabedoria não se encontra somente em livros, mas está em todos os cantos. Saber ouvir e aprender e a grande qualidade dos que têm sucesso. “Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso.” Sabedoria é diferente de conhecimento técnico, ou mesmo, inteligência. Ela emana do ouvir, do bom senso para discernir a loucura da realidade.

O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente; não há nada novo debaixo do sol. (Eclesiastes 1:9)

Salomão não queria dizer que não existe inovação, mas sim que a história é fonte de sabedoria. Busque saber o que pessoas fizeram para adquirir riquezas e provavelmente achará formas de enriquecer. Tome como exemplo o Spotify, desde os tempos bíblicos as pessoas gostam de ouvir música, o Spotify soube olhar para esta necessidade e adaptá-la aos tempos atuais.

Posso não saber como ouviremos música daqui 30 anos, nem o que ouviremos, mas tenho certeza de que continuaremos a buscar formas de ouvir nossas canções favoritas.

