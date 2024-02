Os benefícios ambientais (e pessoais) de não fazer nada

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/02/2024 - 0:50 Para compartilhar:

O fim de semana moderno é uma invenção relativamente recente. Estabelecido na década de 1930, tratou-se de um armistício entre os sindicatos que lutaram por mais tempo livre e os trabalhadores, que acabou por reconhecer que consagrar um descanso de dois dias era melhor do que suportar o absenteísmo em massa durante a “Segunda-feira”.

O Papa Francisco argumentou algo sobre o domingo do cristianismo. Não descansar não é apenas prejudicial para a alma, mas também para a Terra. O impulso constante para produzir e consumir é desperdiçar recursos naturais e nos impedir de tratar o mundo vivo e uns aos outros com dignidade e respeito. O dia de descanso nos força a considerar como gastamos todos os nossos dias.

O artista, ativista ambiental e professor de religião judaica americano Jonathan Schorsch lançou o Sabbath verde, um projeto que surgiu com a missão de entregar um movimento em massa para a observância de um dia semanal de descanso, no qual o impacto no meio ambiente pudesse ser minimizado ao máximo.

Embora inspirado por fontes religiosas antigas, o “sabbath verde” é uma prática ritual deliberadamente reformulada com a intenção de abordar as realidades atuais. Ao ser adotado por indivíduos e comunidades, pode ou não estar vinculado a uma religião organizada ou a Deus.

Não se tratará propriamente de um dia de spa, mas uma versão moderna do que os antigos praticavam: evitar o trabalho em fábricas e escritórios, ou mesmo defronte de computadores; optar por não dirigir automóveis, andar de avião ou usar motores de qualquer tipo durante o dia; adiar compras; preparar comida com antecedência; e cessar uma atividade sempre incessante das sociedades modernas.

O efeito imediato entre milhões de pessoas, calcula Schorsch, poderia reduzir bastante as emissões pelo menos um dia por semana, sem necessidade de novas tecnologias ou mais despesas.

“No final, como sociedade, vamos precisar de práticas ecológicas”, avançou Schorsch ao The Washigton Post . “Não basta importar leis. Resolvemos [as mudanças climáticas] por meio de soluções tecnocráticas e políticas, ou resolvemos por meio de abordagens culturais, até mesmo espirituais? Um sem o outro não será suficiente.”

O nível político também já notórios os esforços nesse sentido, como está a acontecer em vários estados da União Europeia, onde já está a ser testado uma semana de trabalho de quatro dias.

Afinal, desde há muito que são conhecidos vários benefícios resultantes da prática de “não fazer nada”, tanto a nível ambiental (Redução nas Emissões de Carbono, conservação de recursos naturais ou diminuição da pegada ecológica) como pessoal (redução do stress e da ansiedade, melhoria da saúde física, fortalecimento de relacionamentos, estímulo à criatividade e reflexão, melhoria na qualidade do sono e especialmente um maior equilíbrio na sempre especializada inovação que opõe o trabalho à vida pessoal).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias