Os 5 signos que mais engordam e sofrem com o peso na balança

Quem nunca precisou de uma dieta especial ou regime por estar acima do peso? Você não? Ah, então deve ser de um signo de ar… Se Gêmeos, Aquário ou Libra, está explicado! Pode ser de Áries também, pois normalmente os arianos são pequenos e ágeis! Entre os signos de fogo, são os que menos costumam sofrer com peso.



Ou quem sabe Capricórnio, o único signo de terra que não tem tendência para engordar?

Aqui, em matéria de corpo físico, a gente pode adentrar os caminhos do ascendente, da Lua e de Vênus natal.

Quem tem o Sol, a Lua, o ascendente ou Vênus em um desses signos pode ter uma maior tendência a aumentar de peso se passar só um pouquinho do limite.

Mas, afinal, quais os signos que mais sofrem na briga com a balança?

Touro

Taurinos e taurinas, Sol, Lua ou ascendente, são os campeões dessa briga, porque, além de serem regidos pelo elemento terra, são filhos de Vênus e caracterizados pelo contato direto que têm com os sentidos.

Ou seja, são pessoas que amam comer e beber bem!

E quase sempre passam do limite que seu corpo suporta.

Na maioria das vezes, especialmente quando mais maduros, engordam, sim, com bastante facilidade.

Câncer

Cancerianos e cancerianas, Sol, Lua ou ascendente, normalmente têm uma forte tendência a ganhar peso, pois são filhos do elemento água e regidos pela Lua.

Comumente, tendem a reter água, por sua incapacidade de colocar para fora as emoções mais difíceis.

São desconfiados e, também por esse motivo, sofrem mais.

Assim como Touro, têm tendência a acumular, não conseguem soltar nada com facilidade.

Leão

Leoninos e leoninas, Sol, Lua ou ascendente, apesar de serem regidos pelo fogo, às vezes (mas não sempre), têm tendência a reter líquidos e a engordar.

O metabolismo pode ser lento e, normalmente, retém gordura na parte superior do corpo. Uma boa maneira de equilibrar a energia na parte superior, é fazer grounding, um exercício fantástico da Bioenergética.

Procurem conhecer, vale a pena!

Escorpião

Escorpianos e escorpianas, Sol, Lua ou ascendente, também têm tendência a ganhar peso, mas nem todos. Vamos lembrar que o acúmulo, seja de água, seja de gordura, tem a ver com a tendência a reter: palavras, emoções e também peso.

Escorpianos e escorpianas nem sempre são de reter emoções, alguns deles são bastante explosivos. Esses são os que têm menos tendência a engordar.

Peixes

Piscianos e piscianas estão entre os que mais acumulam águas e emoções no corpo.

São extremamente emotivos e dificilmente falam do que passa dentro deles, a não ser quando estouram e transbordam, o que é bastante positivo, pois é a única maneira que encontram de colocar suas águas em movimento.

PARA TODOS OS SIGNOS: O mais importante é se sentir bem com seu corpo, fazer suas atividades diárias com tranquilidade e ser o mais saudável possível! Sem neuras, nem dietas malucas! Gostando de si mesmo, a vida toda flui melhor, inclusive as energias e águas de seu corpo.