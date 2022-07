Os 4 signos mais egoístas do zodíaco

Egoístas todos somos

O egoísmo faz parte da sombra humana, por isso todos nós somos um pouco. No entanto, podemos encontrar graus mais ou menos elevados de egoísmos através dos signos astrológicos.



Os campeões do egoísmo se encontram entre os signos de fogo e ar. Os de água e terra acabam, acredito que pela sensibilidade mais aflorada, pensando um pouco mais no próximo.

O cara mais egoísta do zodíaco, sem sombra de dúvidas, é o aquariano. Ele não está nem aí para o que você sente! Aliás, ele não tem muita noção do que seja sentir algo profundamente, a não ser que se apaixone, o que é bastante difícil para uma pessoa de Aquário. Ele é racional, e navegar no mundo das emoções não faz parte de seu projeto de vida. Sensibilidade não é seu forte. Saiba mais características do signo de Aquário aqui.

Leoninos são famosos pelo egoísmo, pois querem ser sempre o centro das atenções e não se incomodam nem um pouco se tirarem de você “os louros de qualquer vitória”, contanto que eles sejam aplaudidos. Sabem como ninguém pensar em si mesmos antes de qualquer pessoa, seja ela quem for. São regidos pelo Sol, portanto, seu ego é maior que ele mesmo. Leia mais características do signo de Leão aqui.

Áries é o primeiro signo do zodíaco e sua posição no mundo não pode nunca ser o segundo lugar. Eles vão fazer de tudo para sempre, em qualquer situação, serem os primeiros, doa a quem doer. E não vão comover-se com sua dor, contato que os olhos do mundo estejam brilhando em sua direção. São egoístas mesmo, pensam antes em si mesmos antes sempre. Não se iluda. Veja mais características do signo de Áries aqui.

Virginianos são os seres mais perfeitos do Universo, que, aliás, deveria girar segundo suas leis, que são as mais adequadas para a humanidade. Funcionam como um relógio suíço, não têm defeitos, não erram e o funcionamento de seu dia e rotina beiram a perfeição. Portanto, se você não andar nos trilhos que ele determina serem os corretos, não espere que ele olhe para você, que pense em suas prioridades ou que esteja ao seu lado em qualquer situação. Saiba mais características do signo de Virgem aqui.