Os 14 estádios da Copa América dos Estados Unidos-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2023 - 23:20 Para compartilhar:

Os Estados Unidos sediarão a Copa América-2024 em 14 estádios, sendo quatro na Costa Oeste, cinco na Região Central e cinco na Costa Leste.

A partida de abertura será disputada no dia 20 de junho em Atlanta e a final no dia 14 de julho em Miami.

– COSTA LESTE

. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta):

Jogos: 2 da fase de grupos, sendo a partida de abertura do torneio, em que a campeã mundial Argentina estreará defendendo o título de campeã da América.

Inaugurado em 2017, este moderno recinto multifuncional é a casa do Atlanta Falcons da NFL e do Atlanta United da MLS.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Capacidade: 71.000 espectadores.

. Hard Rock Stadium (Miami):

Jogos: 3 (dois da fase de grupos e a final).

Inaugurado em 1987, este complexo esportivo recebe jogos do Miami Dolphins da NFL. O local multiuso também sedia o Miami Open de tênis e o Grande Prêmio de Miami de Formula 1.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 da América do Norte.

Capacidade: 65.000 espectadores.

. MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey):

Jogos: 3 (dois da fase de grupos e uma semifinal).

É um estádio multiuso inaugurado em 2010, que recebe jogos do New York Giants e do New York Jets da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.





Capacidade: 82.500 espectadores.

. Explora Stadium (Orlando):

Jogos: 2 da fase de grupos.

Inaugurado em 2017, é a casa do Orlando City da MLS.

Capacidade: 25.500 espectadores.

. Bank of America Stadium (Charlotte):

Partidas: 2 (uma semifinal e disputa do terceiro lugar).

Inaugurado em 1996, o palco é utilizado para os jogos do Carolina Panthers da NFL e do Charlotte FC da MLS.

Capacidade: 74.500 espectadores.

– CENTRO

. GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City):

Partidas: 1 da fase de grupos.





Inaugurado em 1972, o estádio é o lar dos Kansas City Chiefs da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Capacidade: 76.400 espectadores.

. Children’s Mercy Park (Kansas City):

Partidas: 1 da fase de grupos.

Inaugurado em 2011, é a sede do Sporting Kansas City da MLS.

Capacidade: 18.500 espectadores.

. AT&T Stadium (Arlington):

Partidas: 3 (duas da fase de grupos e uma das quartas de final).

Inaugurado em 2009, recebe jogos do Dallas Cowboys da NFL.

Capacidade: 80.000 espectadores

. NRG Stadium (Houston):

Partidas: 3 (duas da fase de grupos e uma das quartas de final).

Inaugurado em 2022, é o lar do Houston Texans da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Capacidade: 72.200 espectadores.

. Q2 Stsdium (Austin):

Partidas: 2 da fase de grupos.

Inaugurado em 2021, serve de lar do Austin FC da MLS.

Capacidade: 20.700 espectadores.

– COSTA OESTE

. State Farm Stadium (Glendale):

Partidas: 3 (duas da fase de grupos e uma das quartas de final).

Inaugurado em 2006, recebe jogos do Arizona Cardinals da NFL.

Capacidade: 63.400 espectadores.

. Allegiant Stadium (Las Vegas):

Partidas: 3 (duas da fase de grupos e uma das quartas de final).

Foi inaugurado em 2020 e é a casa do Las Vegas Raiders da NFL.

Capacidade: 65.500 espectadores.

. SoFi Stadium (Inglewood):

Partidas: duas da fase de grupos.

Inaugurado em 2020, é o lar do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da NFL. Será um dos principais palcos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Capacidade: 70.000 espectadores.

. Levi’s Stadium (Santa Clara):

Partidas: duas da fase de grupos.

Inaugurado em 2014, o estádio é a sede do San Francisco 49ers da NFL.

É um dos 16 estádios selecionados pela Fifa para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Capacidade: 68.500 espectadores.

cl/ol/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias