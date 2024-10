Orquídeas exigem atenção, mas cuidado pode ser mais simples do que parece

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 7:02 Para compartilhar:

A orquídea é uma das plantas queridinhas dos lares brasileiros, por embelezar e alegrar os jardins ou ambientes internos. Ela pertence à família Orchidaceae, que apresenta uma grande variedade de espécies. Estima-se que existam cerca de 50 mil espécies de orquídea – somando as encontradas na natureza e as criadas em laboratório, com cruzamento de espécies. É uma planta típica de regiões tropicais, mas que existe em diversas partes do mundo, o que colabora para tamanha diversidade.

No Brasil, as espécies de orquídea mais encontradas são as dos gêneros Cattleya, Phalaenopsis (orquídea-borboleta), Cymbidium e Dendrobium. A variedade de cores é outra característica marcante entre as milhares de espécies da planta. Além da forma como são encontradas na natureza, é comum que as orquídeas sejam tingidas artificialmente.

A orquídea azul tem uma beleza exótica, mas é geralmente produzida artificialmente: as flores da segunda floração normalmente nascem na cor original da planta, que pode variar entre branco e lilás.

Há, entretanto, uma espécie rara da flor que é naturalmente azul. A orquídea branca carrega o significado de paz e pureza, e pode ser tingida de cores artificiais. As rosas variam entre os exemplares mais próximos do roxo e do vermelho: seu significado está associado ao romantismo.

A cor amarela representa alegria e sucesso; a roxa evoca purificação e espiritualidade. Facilmente encontrada em diversas espécies, ela pode ter tons mais escuros ou claros, e variações com pequenas manchas amarelas e brancas.

VIDA LONGA

A orquídea, ao contrário do pensamento comum, pode ter vida longa. Tudo depende de que ela receba os cuidados apropriados quanto à iluminação e temperatura, tipo de vaso, frequência das regas e manutenção das raízes.

As orquídeas são típicas de florestas tropicais e se adaptam melhor em locais iluminados indiretamente. O ideal é deixar a planta próxima a uma janela com incidência solar pela manhã ou final da tarde.

Os melhores vasos são de barro, fibra ou plástico. A planta deve ser regada toda vez que o substrato estiver seco, nunca quando úmido. É importante não irrigar demais para evitar apodrecimento das raízes. Além disso, a rega deve ser feita pela manhã. O ideal é manter a planta em ambientes frescos e ventilados.

Para que as orquídeas não morram rapidamente, é importante cortar hastes secas em suas bases, deixando apenas dois centímetros delas. Caso a planta esteja com as raízes brancas ou cinzentas, não está bem hidratada. Nesse caso, coloque a orquídea em uma bacia de água por dois minutos e depois retire, permitindo que a água escorra.

É normal que as flores da orquídea caiam? Esta é uma dúvida bastante comum. O ciclo de desenvolvimento da orquídea, após a floração, passa pela queda das flores, que murcham e caem da haste. O processo é natural e pode ser resolvido com facilidade.

REPLANTE

Para saber se sua orquídea precisa ser replantada, atente-se a sinais como a decomposição do substrato e a falta de espaço no vaso. É possível que o replante seja feito em outro vaso ou em uma árvore.

No caso de árvores, escolha uma com boa sombra. Retire-a do vaso com cuidado e solte o substrato das raízes, ajeitando-as contra o tronco da árvore. Se precisar, coloque o vaso embaixo da água corrente por alguns minutos para que as raízes se desprendam. Deixe a planta levemente inclinada. Amarre a orquídea à árvore com um barbante. Não exagere na força: isso pode espremer as raízes ou impedir a entrada de ar.

Se preferir replantar em outro vaso em vez de uma árvore, o processo é parecido. Remova todo o substrato antigo, faça a poda das raízes mortas e substitua pelo novo substrato.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.