Orlando Ribeiro enaltece atuação do Botafogo e defende suas opções

Na noite desta quinta-feira, o Santos foi goleado pelo Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Peixe não tem mais chance de conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América de 2023.

Após a partida, em sua entrevista coletiva, o técnico Orlando Ribeiro analisou o duelo. E o treinador santista preferiu enaltecer a boa atuação do adversário do que apontar erros de sua equipe.

“Eu acredito que o Botafogo tenha mais mérito nessa situação, conseguiu nos encurralar no primeiro tempo, nos primeiros muitos, até sair o gol. As vezes nossa equipe se sai bem e consegue suportar a pressão, e as vezes o adversário faz uma pressão muito bem-feita e sai o gol. Depois do gol, tentamos equilibrar, colocando a bola no chão, chegando com algumas chances, mas não convertemos. Tentando resumir a situação do Santos: o Botafogo foi melhor hoje”, disse o técnico.

No domingo (13), o Peixe encerra sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, na Vila. Orlando Ribeiro promete fazer uma análise de seu trabalho após isso.

“É, dificilmente eu deixo de fazer alguma coisa que, no momento, eu esteja pensando, que eu coloque para comissão. Eu ouço as opiniões. Mas, dificilmente eu deixo para depois. O que eu tinha para fazer nesses jogos, eu fiz. Temos uma partida, vamos tentar fazer uma boa partida, vencer em casa, mas dificilmente eu me arrependo de algo. O que for arriscado, eu tento fazer. De modo geral, foi um aprendizado, mas temos que ter uma reflexão e isso eu faço depois do último jogo”, completou o treinador.

