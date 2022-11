Orlando Ribeiro enaltece atuação do Botafogo e defende suas opções no Santos

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:14 Compartilhe

Na noite desta quinta-feira, o Santos foi goleado pelo Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Peixe não tem mais chance de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2023.

Após a partida, em sua entrevista coletiva, o técnico Orlando Ribeiro analisou o duelo. E o treinador santista preferiu enaltecer a boa atuação do adversário do que apontar erros de sua equipe.

– Eu acredito que o Botafogo tenha mais mérito nessa situação, conseguiu nos encurralar no primeiro tempo, nos primeiros muitos, até sair o gol. As vezes nossa equipe se sai bem e consegue suportar a pressão, e as vezes o adversário faz uma pressão muito bem-feita e sai o gol. Depois do gol, tentamos equilibrar, colocando a bola no chão, chegando com algumas chances, mas não convertemos. Tentando resumir a situação do Santos: o Botafogo foi melhor hoje – disse o técnico.

No domingo (13), o Peixe encerra sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, na Vila. Orlando Ribeiro promete fazer uma análise de seu trabalho após isso.

– É, dificilmente eu deixo de fazer alguma coisa que, no momento, eu esteja pensando, que eu coloque para comissão. Eu ouço as opiniões. Mas, dificilmente eu deixo para depois. O que eu tinha para fazer nesses jogos, eu fiz. Temos uma partida, vamos tentar fazer uma boa partida, vencer em casa, mas dificilmente eu me arrependo de algo. O que for arriscado, eu tento fazer. De modo geral, foi um aprendizado, mas temos que ter uma reflexão e isso eu faço depois do último jogo – completou o treinador do Peixe.

