Orlando Magic anuncia Jamahl Mosley como novo treinador

Orlando Magic anunciou neste domingo a contratação de Jamahl Mosley, auxiliar técnico do Dallas Mavericks, como seu novo treinador, substituindo assim Steve Clifford.

“Gostaríamos de dar as boas-vindas a Jamahl e sua família à família Magic”, anunciou o presidente de operações de basquete do Magic, Jeff Weltman, neste domingo.

“Na comunidade de treinadores da NBA, Jamahl é considerado uma estrela em ascensão”, ressaltou o dirigente da equipe da Flórida, que nesta temporada não chegou aos playoffs da NBA.

“Estamos ansiosos por ele liderar o nosso grupo”, concluiu.

Mosley, de 42 anos, passou as últimas sete temporadas como assistente do Mavericks, onde trabalhou em estreita colaboração com a jovem estrela Luka Doncic.

Anteriormente, passou quatro temporadas como assistente do Cleveland Cavaliers.

Mosley substituirá Steve Clifford, que deixou a equipe depois de não se classificar para os playoffs pela primeira vez em suas três temporadas como técnico do Orlando.

A equipe terminou em penúltimo lugar na Conferência Leste, prejudicado por graves lesões em jogadores importantes, como os jovens Jonathan Isaac e Markelle Fultz.

