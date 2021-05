Orlando Luz vai às quartas em Antália Brasileiro passou po italiano

Atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, Orlando Luz garantiu vaga, nesta quinta-feira, nas quartas de final do torneio de Antália, na Turquia, evento com premiação de US$ 15 mil e pontos para o ranking mundial.

O tenista da equipe catarinense derrotou o italiano Daniele Capecchi por um duplo 6/4 e buscará vaga na semifinal nesta sexta-feira diante do dominicano Nick Hardt, 531º e sexto favorito.

Em Heraklion, na Grécia, o atleta João Victor Loureiro foi superado pelo grego Alexandros Skorilas por 6/0 7/5 nas oitavas de final. Ele entrará no ranking pela primeira vez no dia 30 de maio.

