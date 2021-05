Orlando Luz vai à final em Antália, na Turquia Tenista busca título nas duplas

Orlando Luz, atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), atingiu, neste sábado, a decisão do torneio de Antália, na Turquia, evento sobre o saibro com premiação de US$ 15 mil.

O atleta da equipe catarinense derrotou o italiano Mateo Gigante por 7/6 (7/4) 6/4 após 2h13min e vai buscar o primeiro troféu de simples do ano diante do também italiano Giacomo Dambrosi que bateu o cabeça de chave 5, o espanhol Pol Martin.

“Jogo bem duro. Ele vinha fazendo um torneio impecável, perdendo poucos games, com certeza veremos ele fazendo bons resultados este ano, joga muito bem , tem muita bola. Eu consegui fazer o que precisava , tinha estudado ele com alguns vídeos e deu certo. Tive 5 a 1 e saque no primeiro set, me compliquei, mas venci no tie-break , me mantive forte de cabeça quando ele equilibrou o jogo. No segundo set tive chance de abrir quebra em 3 a 2, acabei perdendo, mas quebrei no 4 a 4 , tinha salvo break-point no 3/4. Foi um jogo bastante mental. Saio feliz com a vitória , minha primeira final aqui em simples, espero uma boa batalha amanhã em busca do troféu”, disse Orlando que ainda joga a final de duplas neste sábado ao lado do urugiaio Ignacio Carou contra os italianos Andrea Basso e Daniele Capecchi.

