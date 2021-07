Orlando Luz é vice-campeão em Wroclaw, na Polônia Tenista treina e disputa torneio na Romênia

Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), Orlando Luz, 318º do mundo, foi vice-campeão, neste domingo, do torneio ITF de Wroclaw, na Polônia, competição sobre o saibro com premiação de US$ 25 mil.

Ele foi superado na final pelo argentino Hernan Casanova, cabeça de chave 4 e 371º colocado, por 6/1 6/3: “Mais uma ótima semana na gira, feliz com meu desempenho nos jogos na semana. Infelizmente fiquei doente durante a noite e não consegui competir do jeito que gostaria na final. Me sentia fraco, tremia e não conseguia aguentar o ritmo. Mas bola pra frente”, disse o tenista que treinará na semana e disputará no próximo final de semana o quali do challenger de Iasi, na Romênia.

Pela campanha, Orlando subirá cerca de sete posições no ranking da próxima segunda, dia 12.

